झालावाड़ से खाटू श्याम जा रही रोडवेज बस में लगी आग, धुएं का गुबार देख मची अफरा-तफरी
यातायात प्रबंधक पवन ने बताया-जांच में सामने आया कि नए ब्रेक लाइनर में अधिक तनाव के कारण घर्षण से पिछले हिस्से में धुआं उठने लगा.
Published : October 24, 2026 at 2:12 PM IST
झालावाड़: खाटू श्यामजी के लिए जा रही झालावाड़ डिपो की एक बस में अचानक आग लग गई. नेशनल हाईवे पर देवरी घटा के पास चलती बस में आग लगने से पीछे से धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया. पीछे चल रहे वाहन चालकों ने बस से धुआं उठता देख तत्काल बस को रुकवाया और चालक को सूचना दी. गनीमत रही कि समय रहते बस रोक दी गई और उसमें सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बस में आग की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.सूचना पर नगर परिषद झालावाड़ की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
यातायात प्रबंधक ने बताई घटना की पूरी वजह: यातायात प्रबंधक पवन कुमार सैनी ने बताया कि झालावाड़ से खाटू श्याम जी के लिए प्रतिदिन बस सेवा संचालित होती है. शनिवार सुबह भी बस निर्धारित समय पर यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. बस जैसे ही देवरी घटा के निकट पहुंची, उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते धुएं का गुबार सड़क पर फैल गया. पीछे चल रहे वाहन चालकों ने तुरंत बस चालक को इसकी सूचना दी.
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धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा-तफरी मची: पवन सैनी ने बताया कि चालक ने तत्काल बस को सड़क किनारे रोककर यात्रियों को नीचे उतारा. अचानक बस में धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. चालक ने बस में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया. इस बीच सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. घटना के दौरान बस में करीब 15 से 20 यात्री सवार थे. सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
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नए लाइनर में घर्षण बना धुएं की वजह : यातायात प्रबंधक पवन कुमार सैनी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस में नए लाइनर डलवाए गए थे. लाइनर में अधिक तनाव के कारण घर्षण होने से पिछले हिस्से में धुआं उठने लगा. घटना की सूचना मिलते ही रोडवेज बस स्टैंड से टीम मौके पर भेजी गई. यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए दूसरी बस की व्यवस्था कर उन्हें आगे के सफर पर रवाना किया गया.
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