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झालावाड़ से खाटू श्याम जा रही रोडवेज बस में लगी आग, धुएं का गुबार देख मची अफरा-तफरी

दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: खाटू श्यामजी के लिए जा रही झालावाड़ डिपो की एक बस में अचानक आग लग गई. नेशनल हाईवे पर देवरी घटा के पास चलती बस में आग लगने से पीछे से धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया. पीछे चल रहे वाहन चालकों ने बस से धुआं उठता देख तत्काल बस को रुकवाया और चालक को सूचना दी. गनीमत रही कि समय रहते बस रोक दी गई और उसमें सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बस में आग की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.सूचना पर नगर परिषद झालावाड़ की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

यातायात प्रबंधक ने बताई घटना की पूरी वजह: यातायात प्रबंधक पवन कुमार सैनी ने बताया कि झालावाड़ से खाटू श्याम जी के लिए प्रतिदिन बस सेवा संचालित होती है. शनिवार सुबह भी बस निर्धारित समय पर यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. बस जैसे ही देवरी घटा के निकट पहुंची, उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते धुएं का गुबार सड़क पर फैल गया. पीछे चल रहे वाहन चालकों ने तुरंत बस चालक को इसकी सूचना दी.