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Jhalawar Crime : 25 ग्राम सोना व 250 ग्राम चांदी के आभूषण, 3 किलो देसी घी भी ले गए बदमाश

झालावाड़ में चोरी की घटना ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: डकैती की दो वारदातों से जहां सर्राफा व्यापारियों व उनके परिजनों में दशहत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं. मंगलवार तड़के जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के आवलहेड़ा गांव में सर्राफा व्यापारी कृष्णमुरारी के घर करीब 8 से 10 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया. बदमाशों ने मकान में सो रही दादी व पोते को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया व करीब 25 ग्राम सोना व 250 ग्राम चांदी से बने आभूषण लेकर फरार हो गए. इसके साथ ही बदमाश घर में रखा हुआ 3 किलो देसी घी का डिब्बा भी उठाकर अपने साथ ले गए. पढ़ें : झालावाड़ में बड़ी लूट: हथियारबंद डकैतों ने 140 किलो चांदी और 1 किलो सोना लूटा, 10 लाख की नकदी भी ले गए घटनाक्रम के दौरान सर्राफा व्यापारी कृष्णमुरारी सोनी पास के अन्य मकान में सो रहा था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की उसे कानों कान खबर नहीं लगी. घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद मनोहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची व घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया. बाद में मनोहरथाना डीएसपी अशोक कुमार भी एमओबी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.