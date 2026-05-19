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Jhalawar Crime : 25 ग्राम सोना व 250 ग्राम चांदी के आभूषण, 3 किलो देसी घी भी ले गए बदमाश

झालावाड़ जिले में महज 36 घंटे के भीतर हुई डकैती की दो वारदातों ने सनसनी फैला दी है. सर्राफा व्यापारियों में दशहत.

Jhalawar Theft Case
झालावाड़ में चोरी की घटना (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 2:30 PM IST

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झालावाड़: डकैती की दो वारदातों से जहां सर्राफा व्यापारियों व उनके परिजनों में दशहत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं. मंगलवार तड़के जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के आवलहेड़ा गांव में सर्राफा व्यापारी कृष्णमुरारी के घर करीब 8 से 10 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया.

बदमाशों ने मकान में सो रही दादी व पोते को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया व करीब 25 ग्राम सोना व 250 ग्राम चांदी से बने आभूषण लेकर फरार हो गए. इसके साथ ही बदमाश घर में रखा हुआ 3 किलो देसी घी का डिब्बा भी उठाकर अपने साथ ले गए.

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घटनाक्रम के दौरान सर्राफा व्यापारी कृष्णमुरारी सोनी पास के अन्य मकान में सो रहा था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की उसे कानों कान खबर नहीं लगी. घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद मनोहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची व घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया. बाद में मनोहरथाना डीएसपी अशोक कुमार भी एमओबी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि मनोहरथाना थाना क्षेत्र के आवल खेड़ा गांव में सर्राफा व्यापारी कृष्ण मुरारी सोनी के यहां अज्ञात हथियारबंद नकाबपोश बदमाश ने धावा बोल दिया. इस दौरान बदमाशों ने घर में सोई दादी व पोते को बंधक बना लिया. वहीं, बाद में दादी के गले में पहना मंगलसूत्र झुमकियां, चांदी की पायजेब व पोते के हाथ में पहना चांदी का कड़ा लेकर मौके से फरार हो गए. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंच कर एमओबी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है.

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वहीं, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. झालावाड़ जिले के सरोला कस्बे में रविवार तड़के अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर परिजनों को बंधक बनाया था. वहीं, घर में रखी करीब 140 किलो चांदी व 1 किलो सोने से निर्मित आभूषण लेकर फरार हो गए थे. करीब 36 घंटे के भीतर डकैती की दो वारदातों के बाद जिले के सर्राफा व्यापारियों में काफी आक्रोश है.

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