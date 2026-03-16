सिरफिरे आशिक ने की थी युवती की निर्मम हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये बड़ी सजा
आशिक ने निर्मम हत्या कर दी थी. पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया. अब आया बड़ा फैसला.
Published : March 16, 2026 at 3:52 PM IST
झालावाड़: जिले की एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने दलित युवती की निर्मम हत्या के एक पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपी पर 1 लाख का अर्थ दंड भी लगाया है. लोक अभियोजक ने कहा कि अर्थ दंड की राशि नहीं चुकाने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
मामले में जानकारी देते हुए एसटी एससी कोर्ट के लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि पिड़ावा थाना क्षेत्र के अमीरपूरा गांव में एक दलित युवती की सरफिरे आशिक ने निर्मम हत्या कर दी थी. पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया. बाद में युवती के पिता राधेश्याम के द्वारा पिड़ावा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
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जिसमें परिवादी ने बताया कि उनकी पुत्री पूजा खेत में मजदूरी करने गई थी. इसी दौरान अमीरपुरा गांव निवासी जुबेर खेत पर पहुंचा और उसको वहां से जबरन भगा ले गया. वहीं, बाद में चाकू से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. लोक अभियोजक ने बताया कि पिड़ावा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मौके पर तत्काल एफएसएल टीम बुला साक्ष्य जुटाए.
वहीं, एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया. न्यायालय में चले लंबे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 29 गवाह तथा 59 दस्तावेज पेश किए गए, जिनको आधार मानकर हत्या के आरोपी जुबेर खान को निर्मम हत्या का दोषी मानते आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. यह फैसला एससी/एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा के द्वारा सुनाया गया. वहीं, आरोपी को 1 लाख रुपए के दंड से भी दंडित किया है.