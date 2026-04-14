बड़ा हादसा : मध्य प्रदेश से देव दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, बच्ची की मौत और 15 घायल

राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा. श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी. बालिका की मौत और कई घायल.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 6:48 PM IST

झालावाड़: जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश से देव दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी खा गई. इस दर्दनाक हादसे में मध्य प्रदेश के करीब 15 श्रद्धालु घायल हो गए. वहीं, एक 11 माह की बच्ची की मौत हो गई. यह सभी मध्य प्रदेश से मनोहर थाना में कामखेड़ा बालाजी धाम दर्शन करने आ रहे थे.

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दांगी पूरा थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार ने बताया कि क्षेत्र के मोतीपुरा जोड़ के समीप ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीधा किया गया. घायलों ने पूछताछ में बताया कि सड़क पर अचानक जानवर आ जाने के कारण ट्रैक्टर चालक ने ब्रेक लगाए, जिससे ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया.

हादसे में घायल 15 महिला-पुरुषों को प्राथमिक उपचार के लिए मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. इलाज के दौरान 11 महीने की मानसी की मौत हो गई. वहीं, 4 महिलाओं सहित 5 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है. शेष सभी का मनोहरथाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि मनोहर थाना में मौजूद घायलों को मामूली चोट लगी है. जल्दी उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी.

