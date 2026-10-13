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झालावाड़ में PTS का 20वां दीक्षांत समारोह: 509 पुलिस जवानों ने शपथ ली, एडीजीपी सुहास बोले- वर्दी पहनना गर्व की बात

झालावाड़ में PTS का 20वां दीक्षांत समारोह. ( ETV Bharat jhalawar )

झालावाड़: झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मंगलवार को 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. प्रशिक्षित कमांडो ने अपने साहस, ताकत और हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा. जवानों ने दांतों से लोहे की रॉड उठाने जैसे हैरतअंगेज करतब दिखाए. इन करतबों को देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए. बाद में 509 जवानों ने पुलिस सेवा की शपथ ली. दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों को पुलिस सेवाओं के लिए रवाना किया गया.