झालावाड़ में PTS का 20वां दीक्षांत समारोह: 509 पुलिस जवानों ने शपथ ली, एडीजीपी सुहास बोले- वर्दी पहनना गर्व की बात
एडीजीपी सुहास ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल झालावाड़ में प्रशिक्षु जवानों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
Published : October 13, 2026 at 2:56 PM IST
झालावाड़: झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मंगलवार को 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. प्रशिक्षित कमांडो ने अपने साहस, ताकत और हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा. जवानों ने दांतों से लोहे की रॉड उठाने जैसे हैरतअंगेज करतब दिखाए. इन करतबों को देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए. बाद में 509 जवानों ने पुलिस सेवा की शपथ ली. दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों को पुलिस सेवाओं के लिए रवाना किया गया.
गर्व है इस बैच में MBA और इंजीनियर भी बने हैं कांस्टेबल: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीजीपी सुहास ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल झालावाड़ में प्रशिक्षु जवानों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है. समारोह में कमांडो और प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन इस प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है. दीक्षांत समारोह में पहुंचकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है. इस बैच में कई पोस्ट ग्रेजुएट तथा एमबीए किए हुए जवान कांस्टेबल बने हैं जो कि बड़ा गर्व का विषय है. कुछ जवानों ने इंजीनियरिंग भी की हुई है. झालावाड़ में काफी बदलाव आया है, यह राजस्थान के एक खूबसूरत शहरों में से एक है. सुहास ने कहा कि 509 प्रशिक्षुओं को पुलिस सेवाओं के लिए रवाना किया गया है, जिन्हें कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की शपथ दिलाई गई है.
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उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिले मेडल और शील्ड: कार्यक्रम में प्रशिक्षित कमांडो ने अपने हैरतअंगेज और वीरतापूर्ण करतबों का प्रदर्शन किया. कमांडो के साहस, शारीरिक क्षमता और कठिन प्रशिक्षण को देखकर अतिथि और दर्शक दंग रह गए. करतबों ने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. पूरे परिसर में उत्साह का माहौल नजर आया.इस दौरान प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया.
समारोह में जवानों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ पुलिस सेवा निभाने का संदेश दिया गया.दीक्षांत समारोह के बाद एडीजीपी सुहास ने पुलिस लाइन परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण भी किया. समारोह ने जहां नए आरक्षकों के पुलिस सेवा में प्रवेश का गौरवपूर्ण क्षण दिखाया, वहीं कमांडो के साहसिक प्रदर्शन ने पुलिसकर्मियों की तैयारी और अनुशासन की झलक पेश की.
एडीजीपी सुहास ने ली परेड की सलामी: समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एच.जी.आर. सुहास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. जबकि कोटा रेंज के आईजी हरेंद्र महावर और झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने भी शिरकत की.समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि एडीजीपी एच.जी.आर. सुहास द्वारा परेड की सलामी लेने के साथ हुई. इसके बाद पीटीएस कमांडेंट गोपीचंद मीणा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रशिक्षण गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी.
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