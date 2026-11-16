ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0: झालावाड़ में तस्कर शंकर सिंह और उसके सहयोगी की 1.04 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया-तस्करों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 की शुरुआत की है.
Published : November 16, 2026 at 3:18 PM IST
झालावाड़ : पुलिस ने सोमवार को नशे के सौदागर शंकर सिंह और उसके सहयोगी की अवैध कमाई से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करवा दिया है. पुलिस ने इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 1 करोड़ 4 लाख 15 हजार 714 रुपए बताया है. इस कार्रवाई के बाद अब नशे के कारोबारी न तो इन संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगे और न ही इन्हें बेच या हस्तांतरित कर पाएंगे. जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया- तस्करों के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 की शुरुआत की गई है, जिसमें तस्करों द्वारा नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्तियों को फ्रीज करने और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया जा रहा है.
गुप्त डेटाबेस तैयार कर खोली तस्करों की आर्थिक कुंडली: एसपी अमित कुमार ने बताया- डग थाना क्षेत्र निवासी तस्कर शंकर सिंह और उसके सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज थे. तस्करों द्वारा नशे के कारोबार से करोड़ों रुपए की चल-अचल संपत्तियां बनाई गई थीं. तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष रणनीति बनाई गई, जिसमें पुलिस MOB शाखा में गोपनीय डेटाबेस तैयार किया गया. इसके बाद थाना डग पुलिस ने संपत्तियों की पहचान कर राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मदद से रिकॉर्ड मिलान और बाजार मूल्य का आकलन करवाया.
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दिल्ली से मिली मंजूरी, करोड़ों की संपत्ति पर स्थायी शिकंजा: अमित कुमार ने कहा- नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी दिल्ली को भेजे गए थे. वहां से मंजूरी मिलने के बाद तस्करों की संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया. आरोपियों के मकान, कृषि भूमि और वाहन को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है. इनकी कुल कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है.
पहले भी पकड़े जा चुके हैं नशे की खेप और वाहन: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों के खिलाफ NDPS में प्रकरण दर्ज हैं. जिनमें जब्त मादक पदार्थों का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 11 लाख 81 हजार रुपए बताया गया है. इन मामलों में दोपहिया और चारपहिया वाहन भी जब्त किए गए थे. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी.
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