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ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0: झालावाड़ में तस्कर शंकर सिंह और उसके सहयोगी की 1.04 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

तस्करों की संपत्ति फ्रीज करती पुलिस टीम ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : पुलिस ने सोमवार को नशे के सौदागर शंकर सिंह और उसके सहयोगी की अवैध कमाई से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करवा दिया है. पुलिस ने इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 1 करोड़ 4 लाख 15 हजार 714 रुपए बताया है. इस कार्रवाई के बाद अब नशे के कारोबारी न तो इन संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगे और न ही इन्हें बेच या हस्तांतरित कर पाएंगे. जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया- तस्करों के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 की शुरुआत की गई है, जिसमें तस्करों द्वारा नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्तियों को फ्रीज करने और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया जा रहा है.