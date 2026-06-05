अंतरराज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, सात नाबालिग समेत 10 लड़कियां छुड़ाई...5 आरोपी गिरफ्तार
झालावाड़ पुलिस ने बूंदी, टोंक और मुंबई पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया. नाबालिगों को फर्जी दस्तावेज के जरिए उम्र बढ़ाकर बेचते थे.
Published : June 5, 2026 at 2:43 PM IST
झालावाड़: जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लड़कियों को गिरोह से छुड़ाया. इनमें सात नाबालिग हैं. झालावाड़ पुलिस ने यह कार्रवाई बूंदी, टोंक और मुंबई पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाकर की. पुलिस ने संगठित गिरोह से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में नाबालिग व अन्य लड़कियों की मानव तस्करी व जबरन देह व्यापार में धकेले जाने की सूचना थी. विशेष एसआईटी गठित कर अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान में पता चला कि संगठित गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की नाबालिग लड़कियों को बेहतर लाइफ स्टाइल व रोजगार का झांसा देकर मुंबई समेत अन्य महानगरों में बेचता है. गिरोह के सदस्यों की ओर से नाबालिगों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए उम्र बढ़ाकर देह व्यापार में धकेला जाता था. एसपी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पता चला कि गिरोह का नेटवर्क झालावाड़, बूंदी, टोंक, ग्वालियर और मुंबई तक फैला था. मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के बाद संयुक्त अभियान चलाया गया. अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर इन लड़कियों को मुक्त कराया गया.
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एजेंट व दलालों के जरिए बेची जा रही थी लड़कियां: एसपी ने बताया कि गिरोह तीन स्तर पर काम कर रहा था. इसमें स्थानीय एजेंट गरीब परिवारों को लालच देकर लड़कियों का चयन करते थे. बाद में उन्हें दलालों को सौंप देते थे. दूसरे स्तर पर दलाल महानगरों के सक्रिय एजेंट से संपर्क कर उन्हें बेच दिया करते थे. सक्रिय एजेंट के पास जाने के बाद इन लड़कियों को डांस बार एवं देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता था.
परिवार पर भारी कर्ज के चलते बेची जा रही: एसपी ने कहा कि परिवारों से संपर्क व बरामद दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि लड़कियों और उनके परिवारों पर भारी कर्ज का दबाव बनाया जाता था. यहां तक कि कुछ समझौता पत्रों में यह शर्त भी दर्ज थी कि लड़की की मृत्यु अथवा आत्महत्या की स्थिति में ही कर्ज समाप्त माना जाएगा. एसपी ने बताया कि फिलहाल मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. एक अन्य को हिरासत में लिया है. मामले की जांच जारी है. मानव तस्करी से जुड़ा नेटवर्क ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी.
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