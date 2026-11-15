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झालावाड़ में पुलिस की डिजिटल स्ट्राइक: खौफ और गैंग कल्चर फैलाने पर 30 एचएस के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, झालावाड़ ( ETV Bharat Jhalawar (File Photo) )

झालावाड़: जिला पुलिस ने सोशल साइट्स पर हथियारों का प्रदर्शन, गैंगस्टरों का महिमामंडन व स्टंटबाजी से युवाओं को अपराध की राह दिखने वाले सिरफिरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया. पुलिस ने ऐसे 30 सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों और हार्डकोर अपराधियों के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करवाए, जिनसे ये अपनी फोटो वीडियो खतरनाक स्टंट व हथियारों के साथ डालकर युवाओं को अपराध की राह की ओर आकर्षित कर रहे थे. इन अकाउंट से हिस्ट्रीशीटर खुद का महिमा मंडल कर रहे थे. कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रलोभन लोगों को दिया जा रहा था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर, आतदन अपराधियों के सोशल साइट्स अकाउंट पर पुलिस ने डिजिटल स्ट्राइक की. इससे सोशल साइट्स पर अपराध का महिमामंडन करने वाले बदमाशों में हड़कंप मचा है. अमित ने बताया कि जिले में अपराधियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अंकुश के लिए विशेष डिजिटल निगरानी अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में साइबर व जिला पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है.