झालावाड़ में पुलिस की डिजिटल स्ट्राइक: खौफ और गैंग कल्चर फैलाने पर 30 एचएस के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक
इन सोशल मीडिया अकाउंट से हिस्ट्रीशीटर खुद का महिमा मंडल कर रहे थे. कानून के साथ खिलवाड़ का प्रलोभन लोगों को दे रहे थे.
Published : November 15, 2026 at 10:58 AM IST
झालावाड़: जिला पुलिस ने सोशल साइट्स पर हथियारों का प्रदर्शन, गैंगस्टरों का महिमामंडन व स्टंटबाजी से युवाओं को अपराध की राह दिखने वाले सिरफिरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया. पुलिस ने ऐसे 30 सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों और हार्डकोर अपराधियों के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करवाए, जिनसे ये अपनी फोटो वीडियो खतरनाक स्टंट व हथियारों के साथ डालकर युवाओं को अपराध की राह की ओर आकर्षित कर रहे थे. इन अकाउंट से हिस्ट्रीशीटर खुद का महिमा मंडल कर रहे थे. कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रलोभन लोगों को दिया जा रहा था.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर, आतदन अपराधियों के सोशल साइट्स अकाउंट पर पुलिस ने डिजिटल स्ट्राइक की. इससे सोशल साइट्स पर अपराध का महिमामंडन करने वाले बदमाशों में हड़कंप मचा है. अमित ने बताया कि जिले में अपराधियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अंकुश के लिए विशेष डिजिटल निगरानी अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में साइबर व जिला पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है.
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आमजन में भय और दहशत की कोशिश: एसपी के अनुसार, अभियान में सामने आया कि कई हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी सोशल साइट्स पर अवैध हथियारों के साथ फोटो, वीडियो और रील्स अपलोड कर रहे थे. कुख्यात गैंगस्टरों के महिमामंडन के साथ सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर युवाओं को अपराध की दुनिया की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा था. इन अकाउंट्स के जरिए आमजन में भय और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही थी.
गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वालों पर प्रहार : अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने आईटी एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत सहयोग पोर्टल के माध्यम से मेटा को शिकायत भेजी. इसके बाद 30 अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवा दिया गया. एसपी ने बताया कि अरशद उर्फ अय्यूब उर्फ चिंटू पर हत्या के प्रयास, डकैती की साजिश, फिरौती, दुष्कर्म और पॉक्सो सहित 22 मामले दर्ज हैं. मुकेश उर्फ डेकड़िया पर 19, विक्की उर्फ कालिया पर 18, दीपक पारेता पर 11 तथा मोहम्मद कैफ खान पर आठ गंभीर मामले दर्ज हैं. वहीं रवि उर्फ रविंद्र सिंह के खिलाफ आठ, रमेशचंद तंवर के खिलाफ सात, शेखर पटोना उर्फ लॉरेंस के खिलाफ छह, अवधेश खटीक के खिलाफ चार और अरशद खान उर्फ नन्नू के खिलाफ भी विभिन्न गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. इन सभी के सोशल साइट पर अकाउंट ब्लॉक करवाए हैं.
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पुलिस की युवाओं से अपील : एसपी ने आमजन और युवाओं से अपील की कि अपराधियों और गैंगस्टरों को सोशल मीडिया पर फॉलो न करें. उनकी पोस्ट को लाइक, शेयर या री-पोस्ट कर उन्हें लोकप्रियता न दें. हथियारों के प्रदर्शन, स्टंटबाजी, नशा तस्करी या किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाने अथवा साइबर पुलिस थाना को दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया को अपराधियों का प्रचार मंच नहीं बनने दिया जाएगा. अब कानून के शिकंजे से बचने को बदमाश चाहे सड़क पर दहशत फैलाएं या मोबाइल की स्क्रीन पर पुलिस की डिजिटल निगरानी से बचना आसान नहीं होगा.
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