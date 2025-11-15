ETV Bharat / state

सरकारी अस्पताल में फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर ठगी का खुलासा, दो गिरफ्तार

आरोपियों के पास से कई फर्जी नियुक्ति पत्र, सील, हाजिरी रजिस्टर चेक व लग्जरी कार को जब्त किया.

CHEATING PEOPLE NAME OF JOBS, JHALAWAR POLICE ARRESTED TWO PEOPLE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV bharat jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़ः जिला पुलिस ने सरकारी अस्पताल में फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. मामले में पुलिस ने प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक व उसके अन्य साथी को गिरफ्तार किया है. दोनों फर्जी रूप से नियुक्ति पत्र तैयार कर उसपर फर्जी हस्ताक्षर व सील लगा लोगों से करीब 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए की मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे.

पुलिस ने आरोपियों के पास से कई फर्जी नियुक्ति पत्र, सील, हाजिरी रजिस्टर, चेक व लग्जरी कार को जब्त कर लिया है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि बारां निवासी लोकेश मीणा ने परिवाद पेश कर जिला अस्पताल में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की शिकायत की थी.

पढ़ेंः महिला ने शिक्षिका की नौकरी करते हुए नियमित बीएड की, तथ्य छिपाए, अब आरोप पत्र थमाया

चार लाख रुपए लिएः एसपी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत में कहा कि आबिद खान नाम के युवक ने बड़ा बाजार निवासी बताकर जिला अस्पताल में नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे व अन्य साथी से करीब चार लाख रुपए ले लिए. बाद में आरोपी के द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर उनको दे दिया गया. साथ ही आरोपी द्वारा एक महीने तक हाजिरी रजिस्टर में उनकी हाजिरी लगाकर उन्हें सूचना भेजी गई. इस दौरान माह के अंत में जब प्लेसमेंट एजेंसी से भुगतान न होकर अन्य जगह से भुगतान हुआ तो उन्हें नियुक्ति पत्र पर शक हुआ.

जब्त हुए कई फर्जी नियुक्ति पत्रः एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एडिशनल एसपी चिरंजीलाल के निर्देशन तथा डीएसपी हर्षराज सिंह के सुपरविजन में टीम गठित की. पुलिस ने आरोपी सद्दाम उर्फ सनी पठान तथा प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक राजेश मिश्रा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. सद्दाम उर्फ सन्नी पठान अपना नाम बदलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया करता था. एसपी ने बताया कि पुलिस ने मौके से कई फर्जी नियुक्ति पत्र, जिला अस्पताल की फर्जी स्टाम्प, चेक तथा एक लग्जरी कार को जब्त किया है.

TAGGED:

CHEATING PEOPLE NAME OF JOBS
JHALAWAR POLICE ARRESTED TWO PEOPLE
फर्जी दस्तावेज से नौकरी
JHALAWAR POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.