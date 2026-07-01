ETV Bharat / state

तस्करों की 2.48 करोड़ की संपत्ति पर पुलिस ने 'जड़ा ताला' , बेचने व उपयोग पर लगी रोक

संपत्ति फ्रीज करते पुलिसकर्मी. ( ETV Bharat jaipur )