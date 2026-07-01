तस्करों की 2.48 करोड़ की संपत्ति पर पुलिस ने 'जड़ा ताला' , बेचने व उपयोग पर लगी रोक

तस्करों की 2.48 करोड़ की संपत्ति पर पुलिस ने 'जड़ा ताला' , बेचने व उपयोग पर लगी रोक
आरोपी व उनके परिजन इन संपत्तियों का उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे.
Published : July 1, 2026 at 11:26 AM IST
झालावाड़ः जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2' के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां तीन कुख्यात तस्करों पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उनकी काली कमाई से अर्जित करीब 2 करोड़ 48 लाख 22 हजार 306 रुपये की चल-अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करा दिया है. ऐसे में आरोपी व उनके परिजन इन संपत्तियों का उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की गई है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह और गोपाल सिंह ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय से करोड़ों रुपये की संपत्तियां बनाई थीं. बाद में पुलिस ने इनकी संपत्तियों का गोपनीय डाटाबेस तैयार कर राजस्व विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहयोग से बाजार मूल्य का आकलन कराया. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करने की मंजूरी दी.
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संपत्तियों को किया फ्रीजः अमित कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के मामलों में पूर्व में बड़ी मात्रा में एमडीएमए, केमिकल, अफीम और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं. साथ ही उनके कब्जे से दुपहिया और चारपहिया वाहन भी जब्त किए गए थे. कार्रवाई के तहत तीन मकानों समेत कुल 2.48 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है. एसपी ने कहा कि ऑपरेशन दिव्य प्रहार अभियान में केवल तस्करों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित उनकी अवैध संपत्ति पर भी प्रहार किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी मादक पदार्थ तस्करों और उनके सहयोगियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.