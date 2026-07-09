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नशा तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 50 लाख की स्मैक व चरस के साथ 3 गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SMACK WORTH 50 LAKH SEIZED POLICE CRACK DOWN ON DRUG SMUGGLERS
पुलिस थाना कोतवाली. (ETV Bharat jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 2:58 PM IST

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झालावाड़ : जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनसे करीब 50 लाख रुपए की स्मैक और चरस बरामद की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 7 जुलाई को दो अलग-अलग कार्रवाई की.

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दो अलग-अलग कार्रवाईः उन्होंने बताया कि पहली कार्रवाई में एनएच-52 देवरीघटा क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है. वहीं, दूसरी कार्रवाई में ईदगाह रोड क्षेत्र से एक आरोपी को 86 ग्राम 15 मिलीग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है.

एसपी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरेश गुर्जर, मोरसिंह गुर्जर तथा शाहरुख के रूप में की है. सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है. वहीं, पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद मादक पदार्थ कहां से लाए गए थे और इनके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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झालावाड़ से स्मैक जब्त
JHALAWAR POLICE ACTION

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