झालावाड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 30 लाख का अफीम डोडा चूरा बरामद, दो तस्कर फरार
झालावाड़ पुलिस ने छापेमारी कर 96 किलो 300 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया. हथियार व वाहन बरामद.
Published : January 22, 2026 at 5:00 PM IST
झालावाड़: जिले के मिश्रौली थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने थाना क्षेत्र के मौजा छान का खेड़ा गांव स्थित एक खलिहान पर छापेमारी की, जहां से करीब 30 लाख रुपये की अनुमानित कीमत का अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है.
झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को विश्वसनीय सूचना मिलने पर मौके पर दबिश दी गई. छापेमारी के दौरान कुल 96 किलो 300 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ. हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही मौके पर मौजूद दो तस्कर,खेत मालिक प्रहलाद सिंह और गोवर्धन सिंह फरार हो गए. दोनों आरोपियों को नामजद कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी सघन तलाश शुरू कर दी है.
दो लग्जरी कार और ट्रैक्टर जब्त: एसपी ने बताया कि बरामदगी के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ को पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैकेजिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा, दो लग्जरी कारें, एक ट्रैक्टर के अलावा एक पिस्टल और उसमें दो जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं. इन सभी वाहनों और उपकरणों को कब्जे में ले लिया गया है.
पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संगठित अपराधों और नशे की तस्करी के खिलाफ सतत अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मिश्रौली थाना पुलिस को प्राप्त इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई. उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है और इलाके में नशा तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने का संकल्प लिया है.