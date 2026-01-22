ETV Bharat / state

झालावाड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 30 लाख का अफीम डोडा चूरा बरामद, दो तस्कर फरार

पुलिस ने 30 लाख का अफीम डोडा चूरा बरामद किया ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के मिश्रौली थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने थाना क्षेत्र के मौजा छान का खेड़ा गांव स्थित एक खलिहान पर छापेमारी की, जहां से करीब 30 लाख रुपये की अनुमानित कीमत का अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को विश्वसनीय सूचना मिलने पर मौके पर दबिश दी गई. छापेमारी के दौरान कुल 96 किलो 300 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ. हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही मौके पर मौजूद दो तस्कर,खेत मालिक प्रहलाद सिंह और गोवर्धन सिंह फरार हो गए. दोनों आरोपियों को नामजद कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी सघन तलाश शुरू कर दी है. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया (ETV Bharat Jhalawar)