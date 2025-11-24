रिश्तेदारों पर रौब झाड़ने के लिए नीली-लाल बत्ती लगाकर घूम रहे थे फर्जी इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मी, दोनों गिरफ्तार
पुलिसअधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि कोई भी वाहन मालिक अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन के मूल स्वरूप में बदलाव न करें.
Published : November 24, 2025 at 5:33 PM IST
झालावाड़: जिले की भवानीमंडी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो रिश्तेदारों पर दबदबा जमाने के लिए फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों का रोल अदा कर रहा था. आरोपियों ने अपनी कार पर नीली और लाल बत्ती लगा रखी थी. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामला तब खुला जब पुलिस को शहर में घूम रही नीली-लाल बत्ती वाली कार पर संदेह हुआ. उन्होंने उसे रोककर तलाशी ली. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कार में सवार तीन लोगों में से एक ने स्वयं को पुलिस इंस्पेक्टर और बाकी दो ने पुलिसकर्मी बताया. जब पुलिस ने उनके परिचय पत्र और वाहन के दस्तावेज मांगे तो वे तीनों कुछ भी पेश नहीं कर पाए.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि भवानीमंडी थाना क्षेत्र में संदेह के आधार पर कार को ट्रैप गया था. कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने सच्चाई उगल दी. उन्होंने बताया कि वे अपने रिश्तेदार के यहां आए थे और उन पर रौब जमाने के लिए फर्जी पुलिस अधिकारी बनने का नाटक किया. इसी के तहत उन्होंने कार में लाल-नीली बत्ती लगाकर अपने रिश्तेदार के यहां जाने का प्लान बनाया था. पुलिस को शक है कि ये लोग अपने इलाके में भी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाते रहे हैं.
सच्चाई सामने आने के बाद भवानीमंडी थाना पुलिस ने उज्जैन निवासी बंटी उर्फ रवि बैरवा, सुनील तोमर और नई दिल्ली निवासी अभिषेक बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आमजन से अपील की है कि कोई भी वाहन मालिक अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन के मूल स्वरूप में बदलाव न करें. उन्होंने चेतावनी दी कि साइलेंसर, हाई बीम लाइट और प्रेशर हॉर्न बदलने पर भी पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.