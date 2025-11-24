ETV Bharat / state

रिश्तेदारों पर रौब झाड़ने के लिए नीली-लाल बत्ती लगाकर घूम रहे थे फर्जी इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मी, दोनों गिरफ्तार

पुलिसअधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि कोई भी वाहन मालिक अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन के मूल स्वरूप में बदलाव न करें.

Fake Inspector And Policeman
फर्जी इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मी पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले की भवानीमंडी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो रिश्तेदारों पर दबदबा जमाने के लिए फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों का रोल अदा कर रहा था. आरोपियों ने अपनी कार पर नीली और लाल बत्ती लगा रखी थी. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामला तब खुला जब पुलिस को शहर में घूम रही नीली-लाल बत्ती वाली कार पर संदेह हुआ. उन्होंने उसे रोककर तलाशी ली. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कार में सवार तीन लोगों में से एक ने स्वयं को पुलिस इंस्पेक्टर और बाकी दो ने पुलिसकर्मी बताया. जब पुलिस ने उनके परिचय पत्र और वाहन के दस्तावेज मांगे तो वे तीनों कुछ भी पेश नहीं कर पाए.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि भवानीमंडी थाना क्षेत्र में संदेह के आधार पर कार को ट्रैप गया था. कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने सच्चाई उगल दी. उन्होंने बताया कि वे अपने रिश्तेदार के यहां आए थे और उन पर रौब जमाने के लिए फर्जी पुलिस अधिकारी बनने का नाटक किया. इसी के तहत उन्होंने कार में लाल-नीली बत्ती लगाकर अपने रिश्तेदार के यहां जाने का प्लान बनाया था. पुलिस को शक है कि ये लोग अपने इलाके में भी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाते रहे हैं.

पढ़ें: पूर्व मंत्री के घर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर की थी लूट, अंतरराज्यीय गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार

सच्चाई सामने आने के बाद भवानीमंडी थाना पुलिस ने उज्जैन निवासी बंटी उर्फ रवि बैरवा, सुनील तोमर और नई दिल्ली निवासी अभिषेक बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आमजन से अपील की है कि कोई भी वाहन मालिक अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन के मूल स्वरूप में बदलाव न करें. उन्होंने चेतावनी दी कि साइलेंसर, हाई बीम लाइट और प्रेशर हॉर्न बदलने पर भी पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

TAGGED:

THREE INSPECTOR ARRESTED
POLICE INSPECTOR
फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार
FAKE INSPECTOR AND POLICEMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड, हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों के चलते बनी वैश्विक पहचान

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? यहां जानें आसान तरीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.