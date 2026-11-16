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1 करोड़ की फिरौती के लिए व्यापारी को दी थी गोली मारने की धमकी, पुलिस के शिकंजे में आया 'नकली गैंगस्टर'

पुलिस की गिरफ्त में फर्जी गैंगस्टर ( ETV Bharat Jhalwar )

झालावाड़: एक व्यापारी को फर्जी गैंग का सदस्य बनकर एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के सनसनीखेज मामले में झालरापाटन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी संदीप पांचाल को मध्यप्रदेश के इंदौर से डिटेन किया है. पुलिस कार्रवाई के दौरान भागने का प्रयास करते समय आरोपी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उपचार के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस पूरे फिरौती नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन कस्बे के एक व्यापारी को आरोपी संदीप पांचाल ने खुद को गैंगस्टर बता अपना निशाना बनाया था. आरोपी ने व्यापारी से एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर गोली चलाकर जान से मारने की धमकी दी. इस धमकी से व्यापारी और उसके परिवार में दहशत का माहौल पैदा हो गया. बाद में पीड़ित व्यापारी ने हिम्मत जुटाकर झालरापाटन थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया.