1 करोड़ की फिरौती के लिए व्यापारी को दी थी गोली मारने की धमकी, पुलिस के शिकंजे में आया 'नकली गैंगस्टर'
हिरासत में लेने के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिससे वह चोटिल हो गया. पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती करवाया.
Published : November 16, 2026 at 12:23 PM IST
झालावाड़: एक व्यापारी को फर्जी गैंग का सदस्य बनकर एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के सनसनीखेज मामले में झालरापाटन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी संदीप पांचाल को मध्यप्रदेश के इंदौर से डिटेन किया है. पुलिस कार्रवाई के दौरान भागने का प्रयास करते समय आरोपी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उपचार के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस पूरे फिरौती नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन कस्बे के एक व्यापारी को आरोपी संदीप पांचाल ने खुद को गैंगस्टर बता अपना निशाना बनाया था. आरोपी ने व्यापारी से एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर गोली चलाकर जान से मारने की धमकी दी. इस धमकी से व्यापारी और उसके परिवार में दहशत का माहौल पैदा हो गया. बाद में पीड़ित व्यापारी ने हिम्मत जुटाकर झालरापाटन थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया.
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मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी भागचंद मीणा के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई थी. जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान और लोकेशन ट्रेस करने के दौरान आरोपी संदीप पांचाल की मौजूदगी मध्यप्रदेश के इंदौर में सामने आई. एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने इंदौर पहुंचकर आरोपी को डिटेन किया. हिरासत में लेने के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिससे वह चोटिल हो गया. पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
गैंग के अन्य चेहरों की तलाश: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान जारी है. आरोपी के साथ इस फिरौती की साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर फर्जी गैंग के नाम पर व्यापारी को धमकाने के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है.