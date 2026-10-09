झालावाड़ में 60 लाख की स्मैक बरामद, बस स्टैंड से 2 तस्कर गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया-पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Published : October 9, 2026 at 3:36 PM IST
झालावाड़: जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बस स्टैंड इलाके में घेराबंदी कर दो शातिर स्मगलरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 300 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी जा रही है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे यह स्मैक कहां से लेकर आए थे. इसे कहां सप्लाई करने वाले थे. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.
बस स्टैंड से दो तस्कर दबोचे: जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया- जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, परिवहन और तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में जिला स्पेशल टीम को शहर के बस स्टैंड इलाके में नशा तस्करी का इनपुट मिला था. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तस्करी के आरोप में दो लोगों को दबोच लिया.
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बस स्टैंड पर दबिश, लाखों की स्मैक बरामद: एसपी अमित कुमार ने बताया- जिला स्पेशल टीम से मिली सूचना के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने बस स्टैंड इलाके में दबिश देते हुए विजेंद्र पुत्र राजाराम, निवासी फूलबड़ौद, थाना हरनावदाशाहजी, जिला बारां को गिरफ्तार किया. एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाशी के दौरान 300 ग्राम स्मैक बरामद कर जब्त की गई.
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तस्करी नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस:अमित कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्मैक कहां से लाई गई थी, इसकी सप्लाई किसे की जानी थी और इस अवैध कारोबार के पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. आरोपियों से पूछताछ के जरिए तस्करी नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.
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