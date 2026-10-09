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झालावाड़ में 60 लाख की स्मैक बरामद, बस स्टैंड से 2 तस्कर गिरफ्तार

झालावाड़ में 2 तस्कर गिरफ्तार ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बस स्टैंड इलाके में घेराबंदी कर दो शातिर स्मगलरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 300 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी जा रही है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे यह स्मैक कहां से लेकर आए थे. इसे कहां सप्लाई करने वाले थे. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.