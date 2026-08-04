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खेत से काटे पपीते के तीन हजार पौधे, किसानों का धरना जारी, महिलाएं भजन-कीर्तन से कर रहीं विरोध

झालावाड़ में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते किसान ( ETV Bharat Jhalwar )