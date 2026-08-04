खेत से काटे पपीते के तीन हजार पौधे, किसानों का धरना जारी, महिलाएं भजन-कीर्तन से कर रहीं विरोध
पपीते के पौधे काटने वाले आरोपियों का अब तक पता नहीं चल सका है. इस मामले में किसान नेता लक्ष्मण सिंह अनशन जारी है.
Published : August 4, 2026 at 1:18 PM IST
झालावाड़: जिले के मिश्रोली थाना क्षेत्र के गुराड़िया जोगा गांव में किसान के खेत में लगे करीब तीन हजार फलदार पपीते के पौधे काटे जाने का मामला पुलिस और प्रशासन के लिए गले की फांस बनता जा रहा है. घटना के लगभग 18 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से किसानों का आक्रोश चरम पर है. भवानीमंडी स्थित डीएसपी कार्यालय के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार पांचवें दिन भी जारी है. किसान तेज बारिश और उमस भरी गर्मी के बावजूद धरना स्थल पर डटे हुए हैं.
धरने का नेतृत्व कर रहे किसान नेता लक्ष्मण सिंह लूनाखेड़ा ने बताया कि गुराड़िया जोगा निवासी किसान आयुष पाटीदार के साढ़े पांच बीघा खेत में लगे करीब तीन हजार 'अबीना' किस्म के फलदार पपीते के पौधों को अज्ञात बदमाशों ने काट दिया, जिससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अब तक किसी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.
पढ़ें: झालावाड़ में खेत से काटे 3 हजार पपीते के पेड़, आरोपियों की गिरफ्तार की मांग... किसानों का अनिश्चितकालीन धरना
महिलाओं ने भी संभाला मोर्चा: धरने के दौरान बढ़ते आक्रोश के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला. महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर अनूठे अंदाज में विरोध दर्ज कराया. इसके बाद प्रदर्शनकारी उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम श्रद्धा गोमे को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की. एसडीएम ने बताया कि मिश्रोली थाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हैं और परिजनों ने अब तक किसी संदिग्ध के संबंध में ठोस जानकारी नहीं दी है, जिससे जांच में समय लग रहा है. इधर, किसान नेता लूनाखेड़ा अनशन जारी है. एसडीएम ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन किसान गिरफ्तारी होने तक धरना जारी रखने पर अड़े हैं.