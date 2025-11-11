ETV Bharat / state

लाठियों से पीट-पीटकर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Court Order- हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा. जानिए पूरा मामला...

Jhalawar Murder Case
रवि उर्फ रविंद्र को आजीवन कारावास (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 3:45 PM IST

झालावाड़: जिले के एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सरोला थाना क्षेत्र के खंडी निवासी रवि उर्फ रविंद्र ने उधारी के पैसे के विवाद में हाली कन्हैयालाल पर जानलेवा हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. न्यायाधीश ने आरोपी पर 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है. यह राशि नहीं चुकाए जाने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मामले में जानकारी देते हुए एससी एसटी कोर्ट के लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि करीब 4 साल पहले हत्या के इस प्रकरण में सारोला क्षेत्र के खंडी निवासी कन्हैया कालबेलिया की आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि ने जानलेवा हमला कर हत्या कर दी थी. कन्हैयालाल कालबेलिया हाली का काम किया करता था. आरोपी रविंद्र के द्वारा मृतक को पैसे उधार दिए गए थे. उधार की राशि नहीं चुकाए जाने पर आरोपी रविंद्र ने लाठियों से पीट-पीटकर कन्हैयालाल कालबेलिया की हत्या कर दी थी.

पढ़ें : Kota Crime : डबल मर्डर का खुलासा, रिश्तेदार ने की हत्या, मृतका नहीं लौटा रही थी उधार लिए पैसे

लोक अभियोजक ने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. वहीं, पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद एसटी एससी कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था. करीब 4 साल तक चले इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह और 23 दस्तावेज किए थे, जिनको आधार मानकर कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी रविंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

