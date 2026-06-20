Re-NEET Exam: झालावाड़ मेडिकल कॉलेज का आदेश, स्टूडेंट्स नहीं छोड़ सकेंगे कॉलेज व जिला मुख्यालय
सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में अध्ययनरत पीजी स्टूडेंट्स की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे.
Published : June 20, 2026 at 8:11 PM IST
झालावाड़ः देशभर में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 21 जून को आयोजित होने वाली री-नीट परीक्षा को लेकर एनटीए द्वारा विभिन्न स्तरों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. परीक्षा को व्यवस्थित व पारदर्शिता से करवाने के लिए एनटीए ने पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच री-नीट परीक्षा को देखते हुए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इसके तहत परीक्षा के दौरान रेजिडेंट एवं पीजी स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज व जिला मुख्यालय से बाहर जाने पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है.
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय पोरवाल ने बताया कि देशभर में 21 जून को मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए री नीट एग्जाम आयोजित किया जा रहा है. ऐसे में परीक्षा के दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज व जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश जारी किए हैं.
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स्टूडेंट्स की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगेः परीक्षा के दिन सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में अध्ययनरत पीजी स्टूडेंट्स की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे. वहीं, प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. कोई छात्र या छात्रा अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके अनुपस्थित रहने का कारण बताना होगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष को इसकी जानकारी तत्काल कार्यालय में भेजनी अनिवार्य होगी.
...तो होगी कार्रवाईः उन्होंने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. संजय पोरवाल ने बताया कि इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, अधीक्षक एसआरजी चिकित्सालय, चीफ वार्डन, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की जारी किए गए हैं.