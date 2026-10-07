झालावाड़: वन विभाग की गाड़ी से युवक की मौत का आरोप, परिजन बोले- बाइक को जानबूझकर मारी टक्कर
परिजनों ने कर्मचारियों पर जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने का आरोप लगाया है. युवक लकड़ी लेकर जा रहे थे.
Published : October 7, 2026 at 4:29 PM IST
झालावाड़: मध्य प्रदेश से झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहे तीन दोस्तों में से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के पिता ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों का कहना है कि वन विभाग के वाहन ने मृतक की बाइक को जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ.
वन विभाग ने आरोपों को नकारा: इधर, इन आरोपों को वन विभाग के डीएफओ सागर पंवार ने पूरी तरह से नकारा है. उनका कहना है कि वन विभाग के वाहन से किसी भी युवक या बाइक के टकराने का कोई मामला सामने नहीं आया है. मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी रोड़ीलाल ने मनोहरथाना थाने में शिकायत दी है. शिकायत के अनुसार, मध्य प्रदेश निवासी तीन दोस्त हेमराज भील, संजू भील और अरविंद बाइक पर लकड़ी लेकर राजस्थान के मनोहर थाना क्षेत्र में पहुंचे थे. इसी दौरान रास्ते में वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया.
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परिजनों का गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है कि नाकेबंदी के दौरान वन विभाग के वाहन से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिससे हेमराज सड़क पर गिर गया. आरोप यह भी है कि इसके बाद भी कर्मचारियों ने लापरवाही बरती और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे वाहन हेमराज के ऊपर चढ़ गया. इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. एसपी ने बताया कि हादसे के बाद युवक को तुरंत मनोहरथाना के प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में वन विभाग की ओर से भी पुलिस को एक शिकायत दी गई है. पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायतों को दर्ज कर मामले की गहराई से जांच कर रही है.
परिजनों में आक्रोश और निष्पक्ष जांच की मांग: युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. घटना के चश्मदीद और पीड़ित संजू भील ने बताया कि वे मध्य प्रदेश से लकड़ी लेकर आ रहे थे, तभी वन विभाग के वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. फिलहाल, मृतक के पिता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.
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