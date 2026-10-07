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झालावाड़: वन विभाग की गाड़ी से युवक की मौत का आरोप, परिजन बोले- बाइक को जानबूझकर मारी टक्कर

इसी बाइक पर युवक जा रहे थे ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: मध्य प्रदेश से झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहे तीन दोस्तों में से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के पिता ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों का कहना है कि वन विभाग के वाहन ने मृतक की बाइक को जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ.