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खाद माफिया पर कृषि विभाग का शिकंजा 1500 बोरी अवैध डीएपी व पोटाश जब्त ,16 लाख से अधिक के उर्वरक जब्त

झालावाड़: जिले के कृषि विभाग ने मुनाफाखोरों और खाद माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कृषि विभाग की टीम ने खानपुर क्षेत्र में बने एक गोदाम से अवैध रूप से रखे गए 1000 बैग डीएपी और 500 बैग पोटाश उर्वरक का जखीरा बरामद किया है. इस उर्वरक की कीमत करीब 16 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है. इसके साथ ही खाद प्रतिष्ठान पर कई अनियमितताएं भी देखने को मिलीं. कृषि अधिकारियों ने क्षेत्र से करीब 11 उर्वरकों के नमूने लैब टेस्टिंग के लिए भेजे हैं. जांच में गड़बड़ी सामने आने पर कृषि विभाग संबंधित खाद विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा.

खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई: पूरे मामले में विभाग के संयुक्त निदेशक नरेश कुमार ने बताया कि जिले में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कृषि विभाग की विशेष टीम ने खानपुर के दईखेड़ा स्थित 'सिखवाल कृषि सेवा केंद्र' पर दबिश दी.

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गोदाम से 1500 बोरी अवैध खाद का जखीरा बरामद: संयुक्त निदेशक नरेश कुमार ने बताया-छापेमारी के दौरान गोदाम में अवैध रूप से छिपाकर रखी गई 1000 बैग डीएपी और 500 बैग पोटाश का भारी जखीरा पकड़ा गया. संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि जब टीम ने प्रतिष्ठान को घेरा, तो दुकान संचालक के होश उड़ गए. 1500 बोरी उर्वरक के संबंध में जब टीम ने वैध दस्तावेज और स्टॉक रजिस्टर मांगे, तो संचालक कोई भी संतोषजनक जवाब या कागजात पेश नहीं कर सका. इसके बाद कृषि विभाग ने बिना देर किए पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया.

दुकानों पर मिली कई बड़ी अनियमितताएं: नरेश शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान प्रतिष्ठान पर भारी अनियमितताएं उजागर हुईं. संचालक न तो किसानों को कोई पक्का बिल दे रहा था और न ही दुकान पर रेट लिस्ट व स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित किया गया था. दुकान पर उपलब्ध खादों के लाइसेंस में भी कोई सही रिकॉर्ड नहीं था. यह साफ तौर पर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर खाद को ब्लैक में बेचने की गहरी साजिश थी.