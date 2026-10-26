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Jhalawar Thermal Power : कालीसिंध थर्मल के कूलिंग टावर में भड़की आग, मची अफरा-तफरी

झालावाड़: जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में सोमवार को प्रथम यूनिट के कूलिंग टावर में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और टावर में लगी प्लास्टिक की जालियां इसकी चपेट में आ गईं. आग की सूचना मिलते ही थर्मल प्रबंधन हरकत में आया और दमकल को मौके पर बुलाया गया.

करीब एक घंटे तक चली मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग बुझने के बाद प्रबंधन ने राहत की सांस ली. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. हालांकि, कूलिंग टावर को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका वास्तविक आकलन जांच और निरीक्षण के बाद ही हो सकेगा.

मेंटेनेंस के दौरान लगी आग, वेल्डिंग पर संदेह : मामले में जानकारी देते हुए थर्मल टेक्निकल असिस्टेंट हिमांशु बोलिया ने बताया कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की प्रथम यूनिट में पिछले करीब एक माह से शटडाउन लेकर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है. इसी दौरान कूलिंग टावर में अचानक आग लग गई. प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि वेल्डिंग कार्य के दौरान निकली चिंगारी से प्लास्टिक की जालियों ने आग पकड़ ली. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. आग की लपटें उठते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों में हलचल मच गई. इसके बाद दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया.

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राजस्थान का प्रमुख कोयला आधारित बिजली उत्पादन केंद्र : झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का प्रमुख कोयला आधारित बिजली उत्पादन केंद्र है, जो कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है. इस परियोजना में 600-600 मेगावाट की दो इकाइयां हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है. यहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, जो प्रदेश की विद्युत जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह प्लांट क्षेत्र के औद्योगिक विकास और रोजगार के लिहाज से भी अहम है.