ETV Bharat / state

मंत्री ओटाराम देवासी का कांग्रेस पर तंज, 'कांग्रेस जीते तो वोट चोरी नहीं, हारे तो वोट चोरी का रोना'

झालावाड़ के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लिया. वोट चोरी के मुूद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला.

मंत्री ओटाराम देवासी
मंत्री ओटाराम देवासी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी शनिवार को झालावाड़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे. यहां उन्होंने महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती पर आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान मंत्री भाजपा एवं उसके घटक दलों को बिहार में मिली प्रचंड जीत पर उत्साहित नजर आए. मंत्री ने बिहार के मतदाताओं का एनडीए को बहुमत देने पर आभार जताया. साथ ही मंत्री देवासी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला भी बोला.

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में ही खोट है. जहां-कहीं भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार होती है, वहां ईवीएम व वोट चोरी का आरोप भाजपा पर लगाया जाता है. प्रदेश में अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीते तो वोट चोरी नहीं हुई और बिहार में हार गए तो वोट चोरी का रोना रोया जाता है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए कहा कि जहां-जहां कांग्रेस की हार हो रही है, कांग्रेस को वहां सबक लेना चाहिए.

पढ़ें: मंत्री ओटाराम देवासी पर हमलावर कांग्रेस, लगाया आरोप- सेना पर दिया विवादित बयान

उन्होंने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने में जुटे हैं. उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आने वाले दिनों में मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए मैदान में जुटेगा.

प्रदर्शनी का अवलोकन: कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया. कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा और जनजातीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 विशिष्ट व्यक्तियों तथा कक्षा 10वीं, 12वीं एसटी वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया गया.

TAGGED:

TRIBAL PRIDE DAY PROGRAMME
VOTE CHORI ISSUE
TAUNT ON CONGRESS ON VOTE CHORI
MINISTER OTARAM DEWASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.