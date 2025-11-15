ETV Bharat / state

मंत्री ओटाराम देवासी का कांग्रेस पर तंज, 'कांग्रेस जीते तो वोट चोरी नहीं, हारे तो वोट चोरी का रोना'

झालावाड़: जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी शनिवार को झालावाड़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे. यहां उन्होंने महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती पर आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान मंत्री भाजपा एवं उसके घटक दलों को बिहार में मिली प्रचंड जीत पर उत्साहित नजर आए. मंत्री ने बिहार के मतदाताओं का एनडीए को बहुमत देने पर आभार जताया. साथ ही मंत्री देवासी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला भी बोला.

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में ही खोट है. जहां-कहीं भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार होती है, वहां ईवीएम व वोट चोरी का आरोप भाजपा पर लगाया जाता है. प्रदेश में अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीते तो वोट चोरी नहीं हुई और बिहार में हार गए तो वोट चोरी का रोना रोया जाता है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए कहा कि जहां-जहां कांग्रेस की हार हो रही है, कांग्रेस को वहां सबक लेना चाहिए.

पढ़ें: मंत्री ओटाराम देवासी पर हमलावर कांग्रेस, लगाया आरोप- सेना पर दिया विवादित बयान