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मूर्ति चोरी प्रकरण : तत्कालीन DSP अंशु जैन को किया गया निलबिंत, पहले किया जा चुका APO

महिला अधिकारी अंशु जैन को इसके पहले तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर एपीओ कर दिया था.

तत्कालीन DSP अंशु जैन निलबिंत
तत्कालीन DSP अंशु जैन निलबिंत (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 10:57 AM IST

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जयपुर/झालावाड़ : राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने खानपुर की तत्कालीन वृत्ताधिकारी एवं वर्तमान में साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात आरपीएस अधिकारी अंशु जैन को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश में अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है. राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया गया. निलंबन अवधि के दौरान अंशु जैन का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय जयपुर किया गया है. इस अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा.

महानिदेशक की ओर से महिला अधिकारी के निलंबन को झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन मंदिर चांदखेड़ी चोरी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. झालावाड़ जिले के खानपुर में स्थित प्रसिद्ध चांदखेड़ी जैन तीर्थ से करीब पांच हजार वर्ष पुरानी सनातन धर्म की मूर्तियां अचानक से गायब हो गई थी. ऐसे में इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हुकुम जैन 'काका' सहित चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. इन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों मे हनुमानजी, गणेशजी, शिव दरबार और नंदीजी की प्रतिमाएं थीं, जिन्हें बाद में दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था. इस पर ग्रामीणों ने रोष जताया और उसी दिन चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था.

पढ़ें. देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण: आरपीएस अंशु जैन पर गिरी गाज, किया एपीओ

निलंबन के आदेश
निलंबन के आदेश (ETV Bharat)

जैन मंदिर से देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण में ​आंदोलन कर रहे संगठनों ने खानपुर में कार्यरत तत्कालीन डीएसपी अंशु जैन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने ज्ञापन देकर अंशु जैन की संदिग्ध भूमिका और मंदिर में लगे सीसीटीवी चैक कर जांच की मांग की थी. मूर्ति चोरी प्रकरण में तत्कालीन डीएसपी अंशु जैन की भूमिका, मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित करने जैसे मामले को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से खानपुर कस्बे को बंद रखा गया था. इसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी अमित कुमार ने हिंदू संगठनों को मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किया था : महिला अधिकारी अंशु जैन को इसके पहले तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर एपीओ कर दिया था. इस समय अवधि में उन्हें पुलिस मुख्यालय जयपुर पर उपस्थिति देने का आदेश दिए गए थे. आदेश में एपीओ करने का प्रशासनिक आधार बताया गया था. महिला अधिकारी अंशु जैन फिलहाल साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात थी.

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