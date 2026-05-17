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मूर्ति चोरी प्रकरण : तत्कालीन DSP अंशु जैन को किया गया निलबिंत, पहले किया जा चुका APO

तत्कालीन DSP अंशु जैन निलबिंत ( ETV Bharat (File) )

जयपुर/झालावाड़ : राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने खानपुर की तत्कालीन वृत्ताधिकारी एवं वर्तमान में साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात आरपीएस अधिकारी अंशु जैन को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश में अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है. राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया गया. निलंबन अवधि के दौरान अंशु जैन का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय जयपुर किया गया है. इस अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा. महानिदेशक की ओर से महिला अधिकारी के निलंबन को झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन मंदिर चांदखेड़ी चोरी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. झालावाड़ जिले के खानपुर में स्थित प्रसिद्ध चांदखेड़ी जैन तीर्थ से करीब पांच हजार वर्ष पुरानी सनातन धर्म की मूर्तियां अचानक से गायब हो गई थी. ऐसे में इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हुकुम जैन 'काका' सहित चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. इन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों मे हनुमानजी, गणेशजी, शिव दरबार और नंदीजी की प्रतिमाएं थीं, जिन्हें बाद में दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था. इस पर ग्रामीणों ने रोष जताया और उसी दिन चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था. पढ़ें. देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण: आरपीएस अंशु जैन पर गिरी गाज, किया एपीओ