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Jhalawar Panchayat Election : सांवरिया सेठ के दरबार से चलेगी ग्राम पंचायत...नवनिर्वाचित सरपंच ने सौंपी 'कुर्सी'

सरपंच की कुर्सी सांवरिया सेठ को समर्पित ( सोर्स : ईटीवी भारत इनफॉर्मर )

झालावाड़ : जिले की गंगधार उपखंड की पारा पीपली ग्राम पंचायत में आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला है, जिसने जिले में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सरपंच चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित सरपंच ईश्वरलाल ने अपनी सरपंच की कुर्सी सांवरिया सेठ को समर्पित कर दी. अब अगले पांच साल तक ग्राम पंचायत में सरपंच की कुर्सी पर सांवरिया सेठ की प्रतिमा और उनकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी, जबकि ईश्वरलाल इसी आस्था के साथ पंचायत का कामकाज संभालेंगे.

नवनिर्वाचित सरपंच ईश्वरलाल की सांवरिया सेठ के प्रति गहरी श्रद्धा है. सरपंच ईश्वरलाल ने बताया कि चुनाव से पहले ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने पारा पीपली ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था. इस दौरान उन्होंने सांवरिया सेठ के दरबार में मन्नत मांगी थी कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो पूरे पांच साल सरपंच की कुर्सी सांवरिया सेठ और उनकी चरण पादुकाओं को समर्पित रखेंगे. साथ ही पंचायत से जुड़े कार्य और फैसले लेते समय भगवान को सर्वोपरि मानेंगे.