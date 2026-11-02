Jhalawar Panchayat Election : सांवरिया सेठ के दरबार से चलेगी ग्राम पंचायत...नवनिर्वाचित सरपंच ने सौंपी 'कुर्सी'
ईश्वरलाल ने चुनाव में जीत के लिए ये मन्नत मांगी थी. जीत के बाद उन्होंने ये अनूठा कदम उठाया.
Published : November 2, 2026 at 4:24 PM IST
झालावाड़ : जिले की गंगधार उपखंड की पारा पीपली ग्राम पंचायत में आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला है, जिसने जिले में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सरपंच चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित सरपंच ईश्वरलाल ने अपनी सरपंच की कुर्सी सांवरिया सेठ को समर्पित कर दी. अब अगले पांच साल तक ग्राम पंचायत में सरपंच की कुर्सी पर सांवरिया सेठ की प्रतिमा और उनकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी, जबकि ईश्वरलाल इसी आस्था के साथ पंचायत का कामकाज संभालेंगे.
नवनिर्वाचित सरपंच ईश्वरलाल की सांवरिया सेठ के प्रति गहरी श्रद्धा है. सरपंच ईश्वरलाल ने बताया कि चुनाव से पहले ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने पारा पीपली ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था. इस दौरान उन्होंने सांवरिया सेठ के दरबार में मन्नत मांगी थी कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो पूरे पांच साल सरपंच की कुर्सी सांवरिया सेठ और उनकी चरण पादुकाओं को समर्पित रखेंगे. साथ ही पंचायत से जुड़े कार्य और फैसले लेते समय भगवान को सर्वोपरि मानेंगे.
चुनाव में जीत मिलने के बाद उन्होंने अपनी मन्नत के अनुसार यह अनूठा कदम उठाया. उन्होंने बताया कि आज ग्राम पंचायत कार्यालय में उन्होंने विधिवत पूजन कर जमीन के फर्श पर बैठकर कामकाज संभाला है वह लगातार ईश्वर को साक्षी मानकर अपने ग्राम पंचायत में विकास से जुड़े हुए फैसला लेंगे.
इसे भी पढ़ें. चित्तौड़गढ़: सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने लुटाया करोड़ों का खजाना, दो चरणों में गिने 15.30 करोड़
947 वोट पाकर बने सरपंच, 477 मतों से दर्ज की जीत : पारा पीपली ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए छह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. चुनाव परिणाम में ईश्वरलाल को 947 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्रवण सिंह को 470 वोट प्राप्त हुए. इस तरह ईश्वरलाल ने 477 मतों के अंतर से जीत दर्ज की. निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें विजेता घोषित किया. पारा पीपली ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुंडला, बनखेड़ी, छप्पिया, सेमली गेहलोत, मकोड़िया और भड़का गांव आते हैं.
पंचायत में कुल 2,950 मतदाता हैं. ऐसे में छह गांवों की जिम्मेदारी संभालने वाले सरपंच का अपनी कुर्सी भगवान को समर्पित करना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. ईश्वरलाल का यह कदम जहां उनकी धार्मिक आस्था और मन्नत के प्रति समर्पण को दर्शाता है. वहीं, ग्रामीणों के बीच भी यह अनोखा घटनाक्रम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.