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Jhalawar Fraud Case : युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

झालावाड़: कोतवाली पुलिस ने सरकारी नौकरी का सपना देख रहे बेरोजगार युवाओं को निशाना बना उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य गांव-गांव घूमकर युवाओं को सरकारी विभागों, अस्पतालों और स्कूलों में पक्की अथवा संविदा नौकरी लगवाने का झांसा देते थे.

वहीं, नौकरी के नाम पर प्रत्येक युवक से 30 हजार से 50 हजार रुपए तक एडवांस वसूले जाते थे. पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह अब तक करीब 100 से 150 युवकों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है. ठगी के सनसनी खेज मामले में पुलिस ने दो आरोपियों अब्दुल रऊफ और सद्दाम को गिरफ्तार किया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और फरार आरोपियों तक पहुंचने में जुटी है.

मामले में जानकारी देते हो पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस को शिकायत मिली थी कि झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में एक गिरोह सक्रिय है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बना रहा है. जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी. बाद में आरोपियों के ठिकानों पर दूर-दराज से बेरोजगार युवाओं की लगातार आवाजाही मिली. जिसके बाद डिजिटल साक्ष्यों की जांच में शैक्षणिक दस्तावेज और कथित फर्जीवाड़े से जुड़े हुए सबूत सामने आए.