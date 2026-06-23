9 का दावा, 3 का कब्जा: झालावाड़ में धरोहरों के पट्टों पर प्रशासन-पुरातत्व विभाग आमने-सामने
झालावाड़ जिला प्रशासन का दावा है कि जिले की नौ ऐतिहासिक धरोहरों का पट्टा पुरातत्व विभाग के नाम कर दिया गया है.
Published : June 23, 2026 at 2:18 PM IST
झालावाड़: ऐतिहासिक धरोहरों के स्वामित्व को लेकर जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग आमने सामने हैं. प्रशासन ने दावा किया है उन्होंने पहल करते हुए जिले की नौ प्राचीन विरासतों के निशुल्क पट्टे जारी कर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के नाम कर दिया, इस दावे को पुरातत्व विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है. पुरातत्व विभाग का कहना है कि उसे केवल तीन ऐतिहासिक धरोहरों का पट्टा ही मिला है.
पुरातत्व विभाग के अधीक्षक हेमेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन से उन्हें केवल तीन ऐतिहासिक स्थलों के पट्टे प्राप्त हुए हैं, जिनमें गंगधार स्थित रानी का महल, गंगधार का किला तथा रामानंद जी की छतरी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा छह अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को पुरातत्व विभाग को सौंपने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. इसके उलट जिला प्रशासन का दावा है कि जिन नौ धरोहरों को यह अधिकार मिला है, उनमें झालावाड़ का लगभग 150 वर्ष पुराना रोमन एक्वाडक्ट, गंगधार का किला, गंगधार का रानी महल, मिश्रौली स्थित बेसाल्ट की चट्टानें, मनोहरथाना का किला, डग का मगरा, कोटड़ा मालता के महल, बकानी का किला तथा रामानन्द की छतरी शामिल हैं.
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ये धरोहरें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं. फिलहाल पुरातत्व विभाग के पास केवल तीन ऐतिहासिक धरोहरों—रानी का महल, गंगधार का किला तथा रामानंद जी की छतरी के संरक्षण की अनुमति है. प्रशासन का दावा है कि नौ धरोहरों को पुरातत्व विभाग में शामिल किए जाने के बाद यह पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनेगी, जिससे इनके संरक्षण, जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास का मार्ग आसान होगा.
जिला प्रशासन का कहना है कि ऐतिहासिक स्थलों को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को सौंपने के बाद इन पर मालिकाना हक स्पष्ट हो गया है, जिससे इनके संरक्षण के लिए सरकारी बजट और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा. साथ ही अतिक्रमण की आशंका भी समाप्त हो जाएगी. प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में अनेक ऐतिहासिक धरोहरें केवल स्वामित्व के अभाव में उपेक्षा का शिकार रही हैं, ऐसे में झालावाड़ का यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है.