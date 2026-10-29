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Jhalawar Crime : नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरों को कर रहा था वायरल, पुलिस ने दबोचा, जानिए पूरा मामला...

पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक ( Source : Jhalawar Police )

झालावाड़: सोशल मीडिया पर नाबालिग बालिका को निशाना बनाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले युवक के खिलाफ साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी द्वारा नाबालिग छात्रा के नाम से सोशल साइट्स पर फर्जी आईडी बना उसकी सामान्य तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी जय सुमन उर्फ जैकी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर तकनीक और डिजिटल साक्ष्यों की अहम भूमिक रही.