Jhalawar Crime : नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरों को कर रहा था वायरल, पुलिस ने दबोचा, जानिए पूरा मामला...
नाबालिग की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने के मामले में झालावाड़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : October 29, 2026 at 4:21 PM IST
झालावाड़: सोशल मीडिया पर नाबालिग बालिका को निशाना बनाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले युवक के खिलाफ साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी द्वारा नाबालिग छात्रा के नाम से सोशल साइट्स पर फर्जी आईडी बना उसकी सामान्य तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी जय सुमन उर्फ जैकी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर तकनीक और डिजिटल साक्ष्यों की अहम भूमिक रही.
जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां ने साइबर पुलिस थाना पहुंच कर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी नाबालिग पुत्री के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बना रखी है. आरोपी ने छात्रा की सामान्य तस्वीरों को आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इतना ही नहीं, इन फर्जी तस्वीरों और अकाउंट्स के जरिए परिजनों, रिश्तेदारों तथा नजदीकी परिचितों को फॉलो रिक्वेस्ट भी भेजी जा रही थी.
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शिकायत में बताया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर छात्रा को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था. एसपी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.
डिजिटल साक्ष्यों से आरोपी तक पहुंची पुलिस : अमित कुमार ने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस की विशेष साइबर टीम का गठन किया गया. टीम ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. जांच के दौरान आरोपी जय सुमन उर्फ जैकी की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जय सुमन उर्फ जैकी पुत्र दुर्गालाल है. वह मोटर गैराज, झालावाड़ का निवासी है तथा वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड, झालरापाटन में रह रहा था.
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पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि सोशल साइट पर किसी भी तरह के अपराध की सूचना साइबर पुलिस को दें, जिससे साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सके.