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Jhalawar Crime : प्लॉट विवाद में खूनी संघर्ष, भतीजे ने काका को उतारा मौते के घाट

घटनास्थल पर मौजूद लोग ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गोलाना गांव में पारिवारिक प्लॉट विवाद ने खूनी रूप ले लिया. विवाद के दौरान भतीजे ने अपने ही काका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. खानपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गोलाना गांव निवासी नेमीचंद और उनके भतीजे के बीच झालावाड़ शहर में स्थित एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. शुक्रवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान भतीजे ने गुस्से में आकर काका नेमीचंद पर चाकू से लगातार कई वार कर दिए. हमले में नेमीचंद गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए. पढ़ें : Ruckus in Chaksu : दो पक्षों के बीच विवाद ने पकड़ा तूल, राडोली सरपंच सहित कई गिरफ्तार