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Jhalawar Crime : प्लॉट विवाद में खूनी संघर्ष, भतीजे ने काका को उतारा मौते के घाट

विवाद के दौरान भतीजे ने अपने ही काका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया...

Jhalawar Crime
घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 9:38 PM IST

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झालावाड़: जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गोलाना गांव में पारिवारिक प्लॉट विवाद ने खूनी रूप ले लिया. विवाद के दौरान भतीजे ने अपने ही काका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खानपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गोलाना गांव निवासी नेमीचंद और उनके भतीजे के बीच झालावाड़ शहर में स्थित एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. शुक्रवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान भतीजे ने गुस्से में आकर काका नेमीचंद पर चाकू से लगातार कई वार कर दिए. हमले में नेमीचंद गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए.

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घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घायल नेमीचंद को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. अस्पताल परिसर में भी बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण एकत्र हो गए. पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

थाना अधिकारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. उन्होंने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर विवाद की वजह प्लॉट को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने की संभावना है.

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