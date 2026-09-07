Jhalawar Crime : अवैध संबंधों के शक में कुल्हाड़ी से की हत्या, कोर्ट ने दी बड़ी सजा

Jhalawar Crime : अवैध संबंधों के शक में कुल्हाड़ी से की हत्या, कोर्ट ने दी बड़ी सजा
शक के चलते कुल्हाड़ी से हत्या. आरोपी को उम्रकैद. एससी/एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला. जानिए पूरा मामला...
Published : September 7, 2026 at 5:46 PM IST
झालावाड़: जिले की एससी/एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने अवैध संबंधों के शक में हत्या के एक मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आरोपी को 1 लाख के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. यह राशि नहीं चुकाने जाने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
मामले में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि बकानी थाना क्षेत्र के एक गांव में पुराने विवाद और कथित अवैध संबंधों के शक के चलते मोहनलाल ने रामबाबू मीणा पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी. बाद में मृतक के पुत्र लोकेश कुमार के द्वारा बकानी थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें उसने बताया कि उसके पिता मोटरसाइकिल से घर के लिए निकले थे. बाद में उसे सूचना मिली कि उसके पिता घायल हालत में राजपुरा-छीतरालाल रोड पर पड़े हैं.
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सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे तो रामबाबू के सिर में गंभीर धारदार चोट थी और पीठ पर भी गहरी चोट के निशान थे. आसपास खून बिखरा हुआ था. परिजन तत्काल उन्हें लेकर झालावाड़ अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने रामबाबू को मृत घोषित कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि मोहन लाल और रामबाबू के बीच रंजिश थी. अभियोजन के अनुसार इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने पास रखी कुल्हाड़ी से रामबाबू पर हमला कर हत्या कर दी.
लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अदालत के सामने 23 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मोहनलाल को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद के साथ 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया.