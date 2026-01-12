ETV Bharat / state

470 किलो डोडा चूरा जब्त, कई फर्जी नंबर प्लेट मिले, तस्कर गिरफ्तार

फर्जी नंबर प्लेट व गेहूं के बोरों की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी. कीमत करीब 70 लाख रुपए. जानिए पूरा मामला...

पुलिस गिरफ्त में तस्कर (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 4:10 PM IST

झालावाड़: जिले के असनावर थाना पुलिस ने पिकअप वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगा अवैध मादक पदार्थ तस्करी कर रहे तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने शातिर तरीके से गेहूं से भरे कट्टो के बीच पॉलिथीन के करीब 26 बैग में 470 किलो अफीम डोडा चूरा भर कर तस्करी कर रहा था. पुलिस ने बरामद अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पिकअप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में वृत्ताधिकारी व थाना अधिकारी को लेकर विशेष टीमों का गठन किया गया है. एसपी ने कहा कि सोमवार को जिला स्पेशल टीम से मिले इनपुट के बाद असनावर थाना क्षेत्र में एनएच-52 पर नाकाबंदी की जा रही थी.

इसी दौरान अकलेरा की ओर से एक पिकअप वाहन को रुकवा कर जब उसकी तलाशी ली गई तो पिकअप वाहन में गेहूं के कट्टों के बीच 26 पॉलिथीन के कट्टों में करीब 470 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है. इस दौरान पिकअप में से पुलिस को कई फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी के द्वारा वाहन पर नंबर प्लेट बदलकर पुलिस को चकमा दिया जा रहा था.

पुलिस ने मामले में आरोपी तस्कर भोपालगढ़ जोधपुर निवासी प्रदीप कुमार सिंह को मौके से गिरफ्तार किया है. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है कि वह यह अवैध मादक पदार्थ कहां से लाया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

