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Jhalawar Bulldozer Action : नशा तस्करों के अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर, 30 बीघा भूमि कब्जे से मुक्त

अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बार फिर से नशा तस्करों को बुलडोजर की गूंज सुनाई दी. प्रशासन व पुलिस ने वर्षों से सरकारी चारागाह जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा. प्रशासन ने यहां करीब 30 बीघा बेशकीमती सरकारी चरागाह जमीन को तस्करों से मुक्त कराया. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है. पढ़ें : जैसलमेर में चला नगर परिषद का पीला पंजा, गफूर भट्ठा क्षेत्र में करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त