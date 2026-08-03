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Jhalawar Bulldozer Action : नशा तस्करों के अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर, 30 बीघा भूमि कब्जे से मुक्त

नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. अवैध कब्जों पर जमकर गरजा बुलडोजर. जानिए पूरा मामला...

Jhalawar Buldozer Action
अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 1:17 PM IST

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झालावाड़: जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बार फिर से नशा तस्करों को बुलडोजर की गूंज सुनाई दी. प्रशासन व पुलिस ने वर्षों से सरकारी चारागाह जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया.

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा. प्रशासन ने यहां करीब 30 बीघा बेशकीमती सरकारी चरागाह जमीन को तस्करों से मुक्त कराया. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

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एसपी ने बताया कि घाटोली थाना क्षेत्र नशा माफिया रामगोपाल व घांसीलाल द्वारा करीब 30 बीघा सरकारी चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने सोमवार को पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में बुलडोजर चला ध्वस्त कर दिया. एसपी ने बताया कि नशा माफिया से करीब 30 बीघा बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया.

अमित कुमार ने बताया कि रामगोपाल उर्फ गोपाल के विरुद्ध 16 किलो 700 ग्राम डोडा-चूरा करीब 20 लाख रुपये मूल्य की 100 ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले दर्ज हैं. वहीं, घांसीलाल के खिलाफ स्मैक तस्करी का प्रकरण दर्ज है. एसपी ने कहा कि नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों और सरकारी भूमि पर कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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