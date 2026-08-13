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7 साल की गारंटी का दावा फेल, 1 साल में ही उखड़ी छत, कंपनी को 2.65 लाख लौटाने के आदेश

झालावाड़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिला आयोग ने उपभोक्ता को ब्याज, मानसिक संताप और परिवाद खर्च की राशि भी चुकाने के निर्देश दिए हैं. महंगी वॉटरप्रूफिंग केमिकल कंपनी के द्वारा विक्रेता को सात साल तक छत को सुरक्षित रखने का दावा किया गया था, जबकि महज एक साल के भीतर ही छत की परत उखड़ गई और बारिश का पानी फिर विक्रेता के मकान में टपकने लगा. मामले में जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष ईश्वरलाल वर्मा ने बताया कि पूरा मामला कोटा रोड स्थित तनकपुरी आवासीय मल्टी बिल्डिंग से जुड़ा है. जहां छत पर लंबे समय से बारिश के पानी के रिसाव और सीलन की समस्या थी. इसके समाधान के लिए कंपनी प्रतिनिधि ने मौके का निरीक्षण किया और विक्रेता को Epoxy Resin Lapox Lacrete वॉटरप्रूफिंग उत्पाद इस्तेमाल करने की सलाह दी. प्रतिनिधि ने दावा किया कि एक बार यह केमिकल लगाने के बाद सात साल तक छत और भवन सुरक्षित रहेगा. पढ़ें : उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नया वाहन देने का दिया आदेश, यह है पूरा मामला