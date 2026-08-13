7 साल की गारंटी का दावा फेल, 1 साल में ही उखड़ी छत, कंपनी को 2.65 लाख लौटाने के आदेश
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वॉटरप्रूफिंग केमिकल कंपनी को छत रिपेयरिंग करने में दोषी ठहराते हुए विक्रेता को 2,64,949 रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं.
Published : August 13, 2026 at 5:05 PM IST
झालावाड़: जिला आयोग ने उपभोक्ता को ब्याज, मानसिक संताप और परिवाद खर्च की राशि भी चुकाने के निर्देश दिए हैं. महंगी वॉटरप्रूफिंग केमिकल कंपनी के द्वारा विक्रेता को सात साल तक छत को सुरक्षित रखने का दावा किया गया था, जबकि महज एक साल के भीतर ही छत की परत उखड़ गई और बारिश का पानी फिर विक्रेता के मकान में टपकने लगा.
मामले में जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष ईश्वरलाल वर्मा ने बताया कि पूरा मामला कोटा रोड स्थित तनकपुरी आवासीय मल्टी बिल्डिंग से जुड़ा है. जहां छत पर लंबे समय से बारिश के पानी के रिसाव और सीलन की समस्या थी. इसके समाधान के लिए कंपनी प्रतिनिधि ने मौके का निरीक्षण किया और विक्रेता को Epoxy Resin Lapox Lacrete वॉटरप्रूफिंग उत्पाद इस्तेमाल करने की सलाह दी. प्रतिनिधि ने दावा किया कि एक बार यह केमिकल लगाने के बाद सात साल तक छत और भवन सुरक्षित रहेगा.
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कंपनी के दावे पर भरोसा कर उपभोक्ता ने कोटा की गोयल मार्केटिंग से 1,89,949 रुपए का केमिकल खरीदा. इसके बाद छत पर वॉटरप्रूफिंग कराने के लिए 75 हजार रुपए मजदूरी पर खर्च किए. कंपनी प्रतिनिधि की मौजूदगी में काम पूरा हुआ और निरीक्षण के बाद इसे सही बताया गया, लेकिन पहली ही मानसून की बारिश ने दावों की असली तस्वीर सामने ला दी. सात साल की सुरक्षा का दावा करने वाली वॉटरप्रूफिंग एक साल में ही जवाब दे गई. छत की परत उखड़ने लगी और पानी फिर मकान में रिसने लगा. कंपनी प्रतिनिधियों को शिकायत करने के बावजूद संतोषजनक समाधान नहीं हुआ.
इसके बाद फरियादी ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली. आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया. बाद में आयोग ने एटुल पॉलिमर्स लिमिटेड, उसके ग्रिवांस ऑफिसर और गोयल मार्केटिंग को संयुक्त एवं पृथक रूप से 1,89,949 रुपए उत्पाद की कीमत और 75 हजार रुपए मजदूरी, कुल 2,64,949 रुपए लौटाने के आदेश जारी किए हैं. आयोग ने यहां विक्रेता को मानसिक संताप के 20 हजार और परिवाद खर्च के 10 हजार रुपए भी देने के आदेश दिए हैं.