कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ 7 लाख रिश्वत मांगने के मामले में चालान पेश, न्यायालय ने भेजा जेल

घूस मांगने के मामले में झालावाड़ के कांस्टेबल देवेंद्र कुमार और दलाल धर्मेंद्र कुमार को न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

Published : December 10, 2025 at 9:27 AM IST

कोटा : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात की टीम ने रिश्वत के मामले में झालावाड़ जिले में तैनात एक कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ मंगलवार को न्यायालय में चालान पेश किया है. आरोपी कांस्टेबल ने एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ केस को कमजोर करने की एवज में 7 लाख की रिश्वत की मांग की थी. शक हो जाने पर आरोपी ने रिश्वत नहीं ली. इस मामले में मंगलवार को न्यायालय में चालान पेश करने के दौरान झालावाड़ के कांस्टेबल देवेंद्र कुमार और दलाल धर्मेंद्र कुमार कोर्ट में मौजूद रहे. न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. इसके बाद एसीबी टीम ने उन्हें कोटा जेल में दाखिल करा दिया है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि साल 2023 में एसीबी को एक शिकायत मिली थी, जिसमें बताया कि परिवादी के पिता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई है और उन्हें झालावाड़ की मंडावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में थाने के तत्कालीन कांस्टेबल देवेंद्र कुमार प्राइवेट व्यक्ति धर्मेंद्र कुमार उर्फ महेंद्र के जरिए 7 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं. इस मामले में रिश्वत का सत्यापन करवाया गया, जिसमें घूस मांगने की सत्यता सामने आ गई थी. हालांकि, बाद में इस मामले में आरोपियों ने रिश्वत नहीं ली. संभवतः उन्हें एसीबी की कार्रवाई का शक हो गया था. इस मामले में एसीबी कोटा सिटी के एएसपी विजय स्वर्णकार ने मामले को जयपुर भेज कर मुकदमा 2023 में ही दर्ज करवा दिया था. इसका प्रारंभिक अनुसंधान डीएसपी विजय सिंह ने किया था.

एएसपी गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि विजय सिंह के बाद अनुसंधान की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई थी, जिसको पूरा करने के बाद उन्होंने नियम अनुसार इस मामले में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की थी. इसके बाद ही सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को एसीबी कोर्ट कोटा में चालान पेश किया है. गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल देवेंद्र कुमार मूल रूप अलवर जिले के राजगढ़ थाने के खरखड़ा व दलाल धर्मेंद्र कुमार मूल रूप से कैथून थाने के भांडाहेड़ा गांव निवासी है.

