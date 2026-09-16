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मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बिगड़ी आंख, उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को दिए 6 लाख चुकाने के आदेश

झालावाड़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने निजी अस्पताल में आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिगड़ने के मामले में सेवा में कमी व लापरवाही मानते हुए परिवादी को 6 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही परिवादी को मानसिक संताप के रूप में 50 हजार और परिवाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपए अलग से देने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने सुनवाई के दौरान फरियादी तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद निजी अस्पताल और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की सेवा में कमी व लापरवाही को जिम्मेदार माना.

आयोग के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि झालरापाटन कस्बे के रमेश चंद गुप्ता ने अपनी बाईं आंख में परेशानी होने पर निजी अस्पताल का रुख किया था, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने आंख में मोतियाबिंद बताते हुए ऑपरेशन करने की सलाह दी थी. ऑपरेशन के लिए मरीज को करीब 16 हजार रुपए खर्च बताया गया था. इसके बाद मरीज ने निजी अस्पताल में अपनी आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाया.

ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद मरीज की आंख में तेज दर्द और पीड़ा शुरू हो गई. मरीज ने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से शिकायत की और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बुलाने को कहा, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए. अगले दिन पट्टी खुलने पर भी मरीज को बाईं आंख से दिखाई नहीं दिया और दर्द बना रहा. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज को कोटा में डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी.

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