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मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बिगड़ी आंख, उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को दिए 6 लाख चुकाने के आदेश

ऑपरेशन के कारण मरीज की आंख में संक्रमण हो गया. आखिरकार उसे इंदौर जाकर आंख ही बाहर निकलवानी पड़ी.

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
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झालावाड़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने निजी अस्पताल में आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिगड़ने के मामले में सेवा में कमी व लापरवाही मानते हुए परिवादी को 6 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही परिवादी को मानसिक संताप के रूप में 50 हजार और परिवाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपए अलग से देने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने सुनवाई के दौरान फरियादी तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद निजी अस्पताल और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की सेवा में कमी व लापरवाही को जिम्मेदार माना.

आयोग के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि झालरापाटन कस्बे के रमेश चंद गुप्ता ने अपनी बाईं आंख में परेशानी होने पर निजी अस्पताल का रुख किया था, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने आंख में मोतियाबिंद बताते हुए ऑपरेशन करने की सलाह दी थी. ऑपरेशन के लिए मरीज को करीब 16 हजार रुपए खर्च बताया गया था. इसके बाद मरीज ने निजी अस्पताल में अपनी आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाया.

ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद मरीज की आंख में तेज दर्द और पीड़ा शुरू हो गई. मरीज ने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से शिकायत की और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बुलाने को कहा, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए. अगले दिन पट्टी खुलने पर भी मरीज को बाईं आंख से दिखाई नहीं दिया और दर्द बना रहा. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज को कोटा में डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी.

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उन्होंने बताया कि परिवादी आंख की जांच के लिए कोटा पहुंचा, जहां डॉक्टर ने आंख में गंभीर संक्रमण होना बताया और विशेषज्ञ चिकित्सक ने उपचार की जरूरत बताई. इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार इंदौर के अस्पताल में बाईं आंख का ऑपरेशन कर उसे निकालना पड़ा. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर एक शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष भी की गई. जांच रिपोर्ट में ऑपरेशन के बाद पोस्ट-ऑपरेटिव केयर में लापरवाही के कारण आंख में संक्रमण होने की बात सामने आई और दोषी सर्जन के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई.

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6 लाख रुपए देने के आदेश: वीरेंद्र सिंह ने बताया कि निजी अस्पताल व डॉक्टर की लापरवाही को देखते हुए परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद आयोग ने अस्पताल व डॉक्टर को संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया. आयोग ने मरीज की आंख के उपचार में बरती गई लापरवाही के चलते 5 लाख रुपए तथा उपचार, परिवहन, अटेंडेंट एवं अन्य खर्चों के लिए 1 लाख रुपए, यानी कुल 6 लाख रुपए दिए जाने के आदेश जारी किए हैं.

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