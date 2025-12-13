ETV Bharat / state

बार एसोसिएशन चुनाव : पिछले चुनाव में एक वोट से हारे, इस बार 49 मतों से जीते मुकेश भाया, बने अध्यक्ष

झालावाड़ : अभिभाषक परिषद झालावाड़ में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर हुए चुनाव में अधिवक्ताओं के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला. बार एसोसिएशंस के अध्यक्ष पद के लिए हुए दिलचस्प चतुष्कोणीय मुकाबले में इस बार मुकेश शर्मा भाया ने बाजी मार ली. गत चुनाव में एक वोट से हार चुके भाया दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े और जीते. अध्यक्ष पद के लिए मुकेश भाया के अलावा लोकेंद्र सिंह सिसोदिया, जाकिर बेग, अजय गुप्ता चुनावी मैदान में थे. इन सब को पटकनी देते हुए मुकेश भाया ने 49 मतों से विजय होकर बड़ी जीत दर्ज की.

इस दौरान बार काउंसिल झालावाड़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश भाया ने कहा कि अभिभाषक परिषद समिति के अध्यक्ष पद पर वह अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और अधिवक्ताओं की हर समस्याओं को लेकर समाधान देंगे. उन्होंने कोर्ट परिसर में पार्किंग, नए अधिवक्ताओं के लिए स्थान और विद्युत व्यवस्थाओं में भी सुधार के लिए साथी अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया. नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश शर्मा गत वर्ष भी बार एसोसिएशन चुनाव में मात्र एक मत से पीछे रह गए थे. इसके बाद उन्होंने इस वर्ष भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया और जीत हासिल की.