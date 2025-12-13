बार एसोसिएशन चुनाव : पिछले चुनाव में एक वोट से हारे, इस बार 49 मतों से जीते मुकेश भाया, बने अध्यक्ष
झालावाड़ बार एसोशिएशन चुनाव में मुकेश भाया ने अध्यक्ष और सौम्य परिहार महासचिव पद पर जीत हासिल की है.
Published : December 13, 2025 at 9:53 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 10:07 AM IST
झालावाड़ : अभिभाषक परिषद झालावाड़ में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर हुए चुनाव में अधिवक्ताओं के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला. बार एसोसिएशंस के अध्यक्ष पद के लिए हुए दिलचस्प चतुष्कोणीय मुकाबले में इस बार मुकेश शर्मा भाया ने बाजी मार ली. गत चुनाव में एक वोट से हार चुके भाया दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े और जीते. अध्यक्ष पद के लिए मुकेश भाया के अलावा लोकेंद्र सिंह सिसोदिया, जाकिर बेग, अजय गुप्ता चुनावी मैदान में थे. इन सब को पटकनी देते हुए मुकेश भाया ने 49 मतों से विजय होकर बड़ी जीत दर्ज की.
इस दौरान बार काउंसिल झालावाड़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश भाया ने कहा कि अभिभाषक परिषद समिति के अध्यक्ष पद पर वह अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और अधिवक्ताओं की हर समस्याओं को लेकर समाधान देंगे. उन्होंने कोर्ट परिसर में पार्किंग, नए अधिवक्ताओं के लिए स्थान और विद्युत व्यवस्थाओं में भी सुधार के लिए साथी अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया. नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश शर्मा गत वर्ष भी बार एसोसिएशन चुनाव में मात्र एक मत से पीछे रह गए थे. इसके बाद उन्होंने इस वर्ष भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया और जीत हासिल की.
महासचिव पद पर सौम्य परिहार जीते : मुकेश भाया को मतदान के दौरान 145 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी रहे लोकेंद्र सिंह सिसोदिया 96 मत, जाकिर बेग को 4 मत और अजय गुप्ता को 31 मतों से संतोष करना पड़ा. जिला न्यायालय में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे से शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया रात में मतगणना के बाद संपन्न हुई. इस बार अध्यक्ष सहित विभन्न पदों के लिए हुए चुनाव में कुल 300 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था, चुनावी मैदान में उपाध्यक्ष पद पर कुलदीप गुर्जर ने जीत हासिल की और अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी विवेक जोशी को 36 मतों से पराजित किया. महासचिव पद पर सौम्य परिहार ने अपने प्रतिद्वंदी रवि मिश्रा को 29 मतों से पटखनी दी. चुनाव परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को ढोल-नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर बधाई दी.