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जयपुर: झालाना का किंग लेपर्ड ‘राणा’ 10 दिन से लापता, 3 शावकों संग दिखी फ्लोरा को देख रोमांचित हुए पर्यटक

लेपर्ड ‘राणा’ 10 दिन से लापता ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: झालाना लेपर्ड रिजर्व में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला लेपर्ड ‘राणा’ पिछले 10 दिनों से पर्यटकों की नजरों से ओझल है. 25 सितंबर को राणा की आखिरी झलक दिखी थी, जिसके बाद उसकी नई तस्वीर सामने नहीं आई है. इससे वन्यजीव प्रेमियों में बेचैनी बढ़ गई है.वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राणा जंगल के अंदर ही है. वहीं, इन दिनों ‘मदर ऑफ झालाना’ कही जाने वाली लेपर्ड ‘फ्लोरा’ पर्यटकों का दिल जीत रही है. आज झालाना लेपर्ड रिजर्व में फ्लोरा और उसके तीन शावकों की साइटिंग ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया.