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झज्जर पुलिस मुठभेड़: विजय सैनी-अंजलि हत्याकांड का मास्टरमाइंड संजय एनकाउंटर में ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

झज्जर पुलिस मुठभेड़ ( ETV Bharat )

झज्जर: झज्जर जिले के चर्चित विजय सैनी और अंजलि हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय बिरधाना को शुक्रवार देर रात सीआईए झज्जर और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया. एक सप्ताह के भीतर यह पुलिस की दूसरी बड़ी सफलता मानी जा रही है. इससे पहले इसी मामले में आरोपी इंद्रपाल भी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस टीम: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी रणखंडा-कड़ौधा क्षेत्र के खेतों में छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर सीआईए झज्जर और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही आरोपी संजय ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान संजय को तीन गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. विजय सैनी-अंजलि हत्याकांड का मास्टरमाइंड संजय एनकाउंटर में ढेर (ETV Bharat) मुठभेड़ में पुलिसकर्मी घायल: मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. एसआई संयम सिंह के बाएं बाजू में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं पीएसआई मोहित और सीआईए प्रभारी निरीक्षक कर्मबीर फोगाट पर भी फायरिंग हुई, लेकिन दोनों अधिकारियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे वे सुरक्षित बच गए.