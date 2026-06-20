झज्जर पुलिस मुठभेड़: विजय सैनी-अंजलि हत्याकांड का मास्टरमाइंड संजय एनकाउंटर में ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल
झज्जर में विजय सैनी-अंजलि हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया. वहीं, एक पुलिसकर्मी घायल हो गए.
Published : June 20, 2026 at 10:01 AM IST
झज्जर: झज्जर जिले के चर्चित विजय सैनी और अंजलि हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय बिरधाना को शुक्रवार देर रात सीआईए झज्जर और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया. एक सप्ताह के भीतर यह पुलिस की दूसरी बड़ी सफलता मानी जा रही है. इससे पहले इसी मामले में आरोपी इंद्रपाल भी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.
गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस टीम: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी रणखंडा-कड़ौधा क्षेत्र के खेतों में छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर सीआईए झज्जर और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही आरोपी संजय ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान संजय को तीन गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
मुठभेड़ में पुलिसकर्मी घायल: मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. एसआई संयम सिंह के बाएं बाजू में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं पीएसआई मोहित और सीआईए प्रभारी निरीक्षक कर्मबीर फोगाट पर भी फायरिंग हुई, लेकिन दोनों अधिकारियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे वे सुरक्षित बच गए.
कई संगीन मामलों में था आरोपी: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजय एक कुख्यात अपराधी था. उसने 31 मई को गांव दुजाना में विजय सैनी की गोली मारकर हत्या की थी. इससे पहले वर्ष 2021 में विजय सैनी के बेटे अनिल की हत्या का भी आरोपी वही था. इसी वर्ष 2 मार्च को उसने अपनी पत्नी की हत्या भी कर दी थी. इन घटनाओं के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी.
"आठ टीमें लगातार कर रही थी छापेमारी": मामले में पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री ने कहा कि, "आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आठ टीमें लगातार छापेमारी कर रही थीं. गुप्त सूचना के आधार पर रणखंडा-कड़ौधा क्षेत्र में कार्रवाई की गई. पुलिस को देखते ही आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी संजय मारा गया, जबकि एसआई संयम सिंह घायल हुए हैं. मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है."
जांच जारी: पुलिस का कहना है कि विजय सैनी और अंजलि हत्याकांड से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा.
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