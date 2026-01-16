ETV Bharat / state

झज्जर पुलिस और बदमाशों के बीच दो जगह मुठभेड़, तीन आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से ASI प्रवीण घायल

Encounter in Jhajjar: झज्जर में दो जगह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. फायरिंग में एएसआई प्रवीण घायल हो गए. तीन बदमाश गिरफ्तार.

Encounter in Jhajjar
Encounter in Jhajjar (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 6:42 PM IST

झज्जर: वीरवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच दो जगह मुठभेड़ हुई. पहली मुठभेड़ झज्जर बाईपास पर हुई, जबकि दूसरी मुठभेड़ बेरी थाना क्षेत्र के गांव छुछकवास के पास हुई. दोनों ही मुठभेड़ में बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर फायरिंग हुई. मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान झज्जर पुलिस में तैनात एएसआई प्रवीण को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए.

झज्जर में दो जगह पुलिस मुठभेड़: घायल पुलिसकर्मी को तुरंत इलाज के लिए झज्जर के ऑस्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार एएसआई प्रवीण की हालत फिलहाल सामान्य है और वो खतरे से बाहर है. दूसरी मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले पंकज नाम के युवक को पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है.

झज्जर पुलिस और बदमाशों के बीच दो जगह मुठभेड़ (Etv Bharat)

पुलिसकर्मी और बदमाश घायल: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह, डीसीपी क्राइम अमित दहिया और डीसीपी लोगेश कुमार ऑस्कर हॉस्पिटल पहुंचे और घायल पुलिस कर्मचारी का हालचाल जाना. वरिष्ठ अधिकारियों ने चिकित्सकों से इलाज की स्थिति की जानकारी भी ली. बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए झज्जर पुलिस द्वारा शहर और जिले में व्यापक स्तर पर नाकाबंदी की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

तीन आरोपी गिरफ्तार: डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि सांपला रोड स्थित एक होटल में दो पार्टियों के बीच आपसी विवाद हुआ है. जिसमें अवैध हथियार दिखाए जाने की बात सामने आई थी. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. इस दौरान मुठभेड़ की स्थिति बनी. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जल्द अदालत में पेश किया जाएगा."

