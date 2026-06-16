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झज्जर जितेंद्र हत्याकांड: मुंबई से दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक नाबालिग भी हिरासत में

झज्जर जितेंद्र हत्याकांड ( ETV Bharat )

झज्जर: पुलिस ने डीघल गांव के चर्चित जितेंद्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. हत्या के बाद फरार होकर मुंबई में छिपे आरोपियों को पुलिस ने तकनीकी जांच और लगातार निगरानी के जरिए दबोच लिया. हत्या की सूचना मिलते ही शुरू हुई जांच: मामले में पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि, "2 और 3 जून 2026 की मध्यरात्रि को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि गांव डीघल निवासी जितेंद्र को गोली मार दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां जितेंद्र मृत अवस्था में मिला. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी गई." मुंबई से दो इनामी बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat) भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ केस: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने आगे बताया कि, "मृतक के भाई सोमवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात करीब 12 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब वह बाहर निकला तो उसका बड़ा भाई जितेंद्र, जो मकान के बाहर बने कमरे में सो रहा था, गोली लगने के कारण मृत पड़ा था. शिकायतकर्ता ने गांव के ही एक व्यक्ति और उसके साथियों पर संदेह जताया, जिसके आधार पर थाना दुजाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया." विशेष टीमों का गठन कर शुरू की तलाश: मामले के खुलासे के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया. सीआईए-2 बहादुरगढ़ के प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, गुप्त सूचनाओं और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की. लगातार निगरानी और सटीक अनुसंधान के चलते पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों का सुराग मिला.