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झज्जर पुलिस ने हितेश हत्याकांड में बड़ी सफलता, 2 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

15 मई की रात हुई थी हत्या: पुलिस कमिश्नर ने कहा कि "फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है. 15 मई की रात करीब 10:30 बजे गांव सुबाना निवासी हितेश उर्फ गुल्लू की उसके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की विभिन्न टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की गई. तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अंकित उर्फ बनिया और अनुज के रूप में हुई है."

झज्जर: पुलिस ने हितेश उर्फ गुल्लू हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस कमिश्नर डॉ.राजश्री सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि "यह हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी. मामले का किसी भी गैंग या अन्य लाइन से कोई संबंध नहीं है."

5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपीः गिरफ्तार आरोपियों को झज्जर अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल हथियारों, अन्य फरार आरोपियों और घटना की साजिश के संबंध में गहन पूछताछ की जाएगी.

'पुरानी रंजीश में हत्या': डॉ.राजश्री सिंह ने बताया कि "प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ठमृतक और उसके साथियों के खिलाफ वर्ष 2022 में माछरोली थाना में मुकदमा नंबर 120 धारा 307, 506 व 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था. उक्त मामले में हितेश उर्फ गुल्लू, दीपक, रोहित, मोहित, विजय और रवि आरोपी थे. आरोप था कि उन्होंने प्रदीप, डिकेश और सोनू पर फायरिंग की थी. उनके साथी रविंद्र और संजीव को जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक हितेश उर्फ गुल्लू जमानत पर बाहर आया हुआ था. पुरानी रंजिश के चलते ही आरोपियों ने उसकी हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया."

फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारीः पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि हितेश और डिकेश पहले अच्छे मित्र थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों एक-दूसरे के दुश्मन बन गए. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि "मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. झज्जर पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके."