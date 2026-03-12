ETV Bharat / state

झज्जर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, गाजियाबाद में अवैध लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

ऐसे की कार्रवाई: कार्रवाई को अंजाम देने के लिए टीम ने एक गर्भवती महिला और उसके पति को प्रलोभन ग्राहक बनाकर योजना तैयार की. 10 मार्च को टीम उन्हें लेकर गाजियाबाद के प्रताप नगर पहुंची. यहां महिला के पति ने एजेंट अश्वनी से संपर्क किया और 35 हजार रुपये में लिंग जांच की डील तय हुई. इसके बाद अश्वनी महिला को प्रताप विहार के एल-ब्लॉक स्थित एक निजी मकान में ले गया, जहां अवैध जांच की तैयारी की गई.

झज्जर: जिले के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का मुख्य एजेंट मौके से फरार होने में कामयाब हो गया. जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह जिला समुचित प्राधिकरण को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के प्रताप नगर में अश्वनी नामक एजेंट पैसों के लालच में झज्जर और आसपास के इलाकों से आने वाली गर्भवती महिलाओं की अवैध लिंग जांच करवा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर पीसी-पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. संदीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई.

रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी: कुछ देर बाद वसीम और बलवान सिंह नामक दो व्यक्ति पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान मशीन वसीम की बताई गई, जबकि बलवान सिंह ने उसी मशीन से महिला की अवैध लिंग जांच की. इसके बाद एजेंट अश्वनी ने महिला के पति को फोन कर गर्भ में लड़का होने की जानकारी दी. इसी दौरान पहले से तैयार झज्जर और गाजियाबाद की संयुक्त पीएनडीटी टीम ने मौके पर दबिश देकर वसीम और बलवान सिंह को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान वसीम से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और बलवान सिंह से 16 हजार रुपये बरामद किए गए, जबकि मुख्य एजेंट अश्वनी 19 हजार रुपये लेकर फरार हो गया.

आरोपियों पर मामला दर्ज: छापेमारी के बाद दोनों आरोपियों को गाजियाबाद के विजय नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया. उनके खिलाफ पीसी-पीएनडीटी एक्ट, बीएनएस और एनएमसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस फरार आरोपी अश्वनी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी: जिला उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटील और सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने इस कार्रवाई की सराहना की है. सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने कहा कि, "अवैध लिंग जांच सामाजिक अपराध है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ऐसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी को भी अवैध लिंग जांच से जुड़ी जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे एक लाख रुपये तक का इनाम भी दिया जाएगा."

