ETV Bharat / state

झज्जर में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी, इंस्टाग्राम पर फनी रील बनाता था, पिता बोले - पढ़ाई का दबाव था

झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले के दुबलधन गांव के 12वीं क्लास के छात्र पुनीत ने खुदकुशी कर ली है. परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे. जब वे वापस आए तो बेटे का शव घर में पड़ा था. सुसाइड की खबर के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचा दिया. सुसाइड करने वाला लड़का इंस्टाग्राम पर हरियाणवी में फनी वीडियो बनाकर अपलोड किया करता था. छात्र के पिता का कहना है कि बेटा पढ़ाई के दबाव के कारण परेशानी में रहता था. फिलहाल पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. उसे इंस्टाग्राम पर रील बनाने का खासा शौक था.

पुनीत ने की खुदकुशी : मृतक की पहचान दूबलधन गांव निवासी पुनीत (17) के तौर पर हुई है. पुनीत के पिता बनी सिंह ने बताया कि वो मजदूरी करते हैं. रविवार को वे हरिद्वार गये हुए थे. पत्नी भी किसी काम से अपने मायके गई हुई थी. उसकी मां छोटे भाई के घर पर थी. बनी के मुताबिक रात को पुनीत घर पर अकेला था. रात साढ़े 9 बजे दादी आई तो पुनीत घर की सीढ़ियों पर पड़ा था. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने छोटे बेटे को दी. वे पुनीत को बेरी अस्पताल में लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पढ़ाई के दबाव में था बेटा : बनी ने बताया कि पुनीत दो भाईयों में बड़ा था. वो गांव की ही एक प्राइवेट एकेडमी में पढ़ाई करता था. पढ़ाई के दबाव के कारण वो परेशान रहता था. पिता ने ये भी बताया कि पुनीत को इंस्टाग्राम पर हंसी-मजाक वाली रील बनाने का शौक था और वो दोस्तों के साथ अक्सर अपने वीडियो शेयर करता रहता था. कई दफा वो वीडियो बनाने के लिए दूसरे शहरों में भी जाता था.

बयान दर्ज किए गए : बेरी थाने के जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि रात 11 बजे अस्पताल की तरफ से पुलिस को सूचना मिली थी. सोमवार को लड़के के पिता बनी सिंह के बयान दर्ज किए गए हैं. इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिवार को सौंप दिया गया.