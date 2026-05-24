रोहतक में ब्रेन डेड किशोर का अंगदान, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली ले जाया गया लिवर
झज्जर के किशोर के ब्रेन डेड होने के बाद पीजीआईएमएस रोहतक में अंगदान किया गया और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसके लीवर को दिल्ली भेजा गया.
Published : May 24, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 8:12 PM IST
रोहतक : झज्जर जिले के एक 14 वर्षीय किशोर के ब्रेन डेड होने के बाद रविवार को पीजीआईएमएस रोहतक में उसका अंगदान किया गया. ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लीवर को नई दिल्ली स्थित आईएलबीएस यानि इंस्टिट्यूट ऑफ़ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेसभेजा गया, जबकि दोनों किडनी और कोर्निया पीजीआईएमएस रोहतक को अलॉट किए गए हैं. किशोर के परिजनों ने पीजीआईएमएस की ओर से चलाई जा रही मुहिम से प्रेरित होकर ही अंगदान का फैसला किया. अंगदान से कई मरीजों को नया जीवन मिलेगा.
गंभीर रूप से घायल हो गया था अंशु : गौरतलब है कि झज्जर जिले का 14 वर्षीय अंशु 18 मई को मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी मां को लेने के लिए जा रहा था. इसी दौरान एक पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खराब हो गई और डॉक्टरों ने ब्रेन डेड होने की आशंका जताई. इसके बाद 20 मई को परिजन अंशु को लेकर पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचे. पीजीआईएमएस में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और ऑक्सीजन पर रखा गया. लेकिन वो ब्रेन डेड हो गया.
ब्रेन डेड घोषित किया गया : इसके बाद पीजीआईएमएस में वरिष्ठ डॉक्टरों की ब्रेन डेड प्रमाणन समिति गठित की गई. समिति ने पहला एपनिया टेस्ट और अन्य क्लिनिकल टेस्ट किए. पहला टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नियमानुसार 6 घंटे के अंतराल पर दूसरा टेस्ट किया गया. दोनों टेस्ट में ब्रेन स्टेम फंक्शन शून्य पाया गया. उसे अधिकारिक तौर पर ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया. दरअसल एपनिया टेस्ट मुख्य रूप से मस्तिष्क की मृत्यु की पुष्टि करने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण है. ये प्रक्रिया ये जांचने के लिए की जाती है कि क्या मरीज का ब्रेन स्टेम (मस्तिष्क का निचला हिस्सा जो सांस लेने को नियंत्रित करता है) काम कर रहा है या नहीं. डॉक्टर वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देते हैं और कुछ देर के लिए मरीज को वेंटिलेटर से हटा देते हैं ताकि ये देखा जा सके कि शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड स्तर बढ़ने पर मरीज का दिमाग खुद से सांस लेने का संकेत देता है या नहीं. ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि मरीज चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित किया जा सकता है या नहीं.
आईएलबीएस को लिवर अलॉट : हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डा. एचके अग्रवाल ने अंशु के परिजनों को इस बारे में जानकारी दी और फिर उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित किया. परिजनों ने अंगदान के लिए सहमति दे दी. फिर सोटो यानि स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में सूचित किया गया. सोटो ने रोटो यानि रीजनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और फिर नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को ये सूचना मुहैया कराई. नोटो ने इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया जिसके तहत नई दिल्ली आईएलबीएस (इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस) को लीवर और पीजीआईएमएस रोहतक को दोनों किडनी अलॉट की गई. रविवार सुबह को आईएलबीएस से डॉक्टरों की टीम पीजीआईएमएस पहुंच गई. फिर करीब 5 घंटे की प्रक्रिया के बाद आईएलबीएस के डॉक्टरों की टीम को लीवर सौंपा गया और फिर प्रशासन की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लीवर को नई दिल्ली भेज दिया गया.
अंगदान को लेकर अभियान : वहीं, अंशु की मां को अभी इस बात का पता नहीं है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा. पिता विकास का कहना है कि अंशु की मां बीमार रहती है और वो सदमा सहन नहीं कर पाएगी. जब शव को लेकर जाएंगे, तभी अंशु की मां को बताएंगे. अंशु के चाचा मनोज ने बताया कि डॉक्टरों के प्रेरणा के बाद ही अंगदान करने का निर्णय लिया ताकि किसी और की जान बचाई जा सके. डॉक्टरों ने सभी प्रकार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंशु की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी. हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो. एचके अग्रवाल का कहना है कि नोटो की गाइडलाइन के तहत जरूरतमंद मरीजों की पहचान कर नियमों के अनुरूप अंग अलॉट किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया है.
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