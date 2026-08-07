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झज्जर के बहादुरगढ़ में दर्दनाक हादसा: बिजली के तारों से कैंटर में लगी आग, चालक की जिंदा जलकर मौत

झज्जर के बहादुरगढ़ में दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

झज्जर: जिले के बहादुरगढ़ में शुक्रवार सुबह नया गांव-बीर बरखताबाद बाईपास पर दर्दनाक हादसा हो गया. बादली की ओर से सामान लेकर बहादुरगढ़ आ रहा एक कैंटर सड़क किनारे रुका था. वहीं, चालक कैंटर को साइड में खड़ा करने के बाद नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे बिजली के ढीले तार कैंटर के संपर्क में आ गए. बिजली की अर्थिंग होने के कारण चालक करंट की चपेट में आ गया. इसके बाद अचानक कैंटर में आग लग गई. कुछ ही पलों में आग ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और चालक उसमें फंस गया. करंट और आग की चपेट में आई जान: हादसे में चालक गंभीर रूप से झुलस गया और करंट के साथ आग की लपटों में घिर गया. हादसा इतना भयावह था कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी राकेश के रूप में हुई है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बिजली के तारों से कैंटर में लगी आग (ETV Bharat)