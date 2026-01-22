ETV Bharat / state

बहादुरगढ़ शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो मजदूर जिंदा जले, एक की हालत गंभीर

जिंदा जले दो मजदूर ( ETV Bharat )

झज्जर: जिले के बहादुरगढ़ में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.बहादुरगढ़ के एमआईई पार्ट-1 स्थित एक जूता बनाने की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर सो रहे दो कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से झुलस गया.आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों कर्मचारियों के शरीर पूरी तरह जल गए. सोते समय अंदर फंसे तीनों कर्मचारी: फैक्ट्री के एक कर्मचारी ने बताया कि, "फैक्ट्री में करीब 10 से 12 कर्मचारी काम करते हैं. गुरुवार सुबह करीब 4 बजे नाइट शिफ्ट के दौरान तीन कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर ही सो रहे थे. आग फैलने के बाद अमीरुद्दीन और अब्दुल अंदर ही फंसे रह गए. उनका साथी आरिफ किसी तरह छत से छलांग लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन इस दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया." बहादुरगढ़ शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat) दो की दर्दनाक मौत: फैक्ट्री कर्मियों के मुताबिक आग तेजी से फैल रही थी. अमीरुद्दीन और अब्दुल काफी देर तक मदद के लिए चीखते-चिल्लाते रहे. कुछ ही देर में उनके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं. जूता बनाने में इस्तेमाल होने वाला शू मैटीरियल और केमिकल उनके शरीर से चिपक गया, जिससे आग और भड़क गई. दोनों का पूरा शरीर जल गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.