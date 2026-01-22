ETV Bharat / state

बहादुरगढ़ शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो मजदूर जिंदा जले, एक की हालत गंभीर

बहादुरगढ़ की शू फैक्ट्री में दो मजदूरों की जलकर मौत हो गई. एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

जिंदा जले दो मजदूर
झज्जर: जिले के बहादुरगढ़ में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.बहादुरगढ़ के एमआईई पार्ट-1 स्थित एक जूता बनाने की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर सो रहे दो कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से झुलस गया.आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों कर्मचारियों के शरीर पूरी तरह जल गए.

सोते समय अंदर फंसे तीनों कर्मचारी: फैक्ट्री के एक कर्मचारी ने बताया कि, "फैक्ट्री में करीब 10 से 12 कर्मचारी काम करते हैं. गुरुवार सुबह करीब 4 बजे नाइट शिफ्ट के दौरान तीन कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर ही सो रहे थे. आग फैलने के बाद अमीरुद्दीन और अब्दुल अंदर ही फंसे रह गए. उनका साथी आरिफ किसी तरह छत से छलांग लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन इस दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया."

बहादुरगढ़ शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग

दो की दर्दनाक मौत: फैक्ट्री कर्मियों के मुताबिक आग तेजी से फैल रही थी. अमीरुद्दीन और अब्दुल काफी देर तक मदद के लिए चीखते-चिल्लाते रहे. कुछ ही देर में उनके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं. जूता बनाने में इस्तेमाल होने वाला शू मैटीरियल और केमिकल उनके शरीर से चिपक गया, जिससे आग और भड़क गई. दोनों का पूरा शरीर जल गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

शवों की पहचान तक मुश्किल: आग इतनी तेज थी कि दोनों कर्मचारियों के शव पूरी तरह झुलस गए. साथी कर्मचारियों का कहना है कि शवों को देखकर पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था. चेहरे की त्वचा तक जलकर अलग हो गई थी. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने पाया काबू: घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.फायर ऑफिसर रविन्द्र ने बताया कि करीब पौने पांच बजे जूता फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. टीम के अंदर जाने पर दो कर्मचारियों की मौत और तीसरे के घायल होने की पुष्टि हुई.

घायल आरिफ का इलाज जारी: वहीं, घायल कर्मचारी आरिफ को बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की स्पेशल बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है. उसके हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर जलने की चोटें आई हैं. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और लगातार निगरानी में इलाज किया जा रहा है.

यूपी के रहने वाले थे दोनों मृतक: मृतक अमीरुद्दीन और अब्दुल उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पाली गांव के रहने वाले थे. दोनों काफी समय से बहादुरगढ़ की इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और गुरुवार-शुक्रवार की उनकी नाइट शिफ्ट थी.घटना की सूचना मिलते ही उनके परिजन सिविल अस्पताल पहुंच गए. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवा दिया है.

