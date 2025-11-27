ETV Bharat / state

"5 लाख रुपए का क्या करेंगे, जब बेटा नहीं रहा", बास्केट बॉल खिलाड़ी अमन के पिता बोले - "दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो"

झज्जर के बहादुरगढ़ में बास्केट बॉल पोल हादसे में मारे गए खिलाड़ी अमन के पिता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Jhajjar Bahadurgarh BasketBall Pole Collapsed Accident Aman Father Suresh demands strict action against the culprits
"5 लाख रुपए का क्या करेंगे, जब बेटा नहीं रहा" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 6:13 PM IST

4 Min Read
झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल पोल के नीचे दबने से हुई अमन की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है. 30 नवंबर को अमन की बुआ के बेटे की शादी होनी है. इसी वजह से आज अमन की तेरहवीं भी करनी पड़ी है. तेरहवीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए सभी लोगों की आंखें नम थी. परिवार को ढाढ़स बंधाने के साथ सभी लोग सरकार और व्यवस्था को कोस रहे थे.

"पैसों का क्या करेंगे" : पीड़ित पिता ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की 5 लाख रुपए की राहत राशि पर बोलते हुए कहा कि अब 5 लाख रुपए का क्या करेंगे, जब उनका बेटा ही नहीं रहा. रोते हुए उन्होंने सरकार से घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने पीजीआई के डॉक्टरों पर सही समय पर इलाज नहीं करने का आरोप भी लगाया और कानूनी कार्रवाई की मांग की. पीड़ित पिता सुरेश ने कहा कि वे दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखित शिकायत भी देंगे.

सही इलाज ना मिलने का आरोप : अमन के पिता सुरेश ने बताया कि रविवार को 3 बजकर 57 मिनट पर उनके पास हादसे का फोन आया था, जिसके बाद वे सीधे बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर पहुंचे जहां शुरुआती इलाज के बाद अमन को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया. वे सवा 5 बजे तक पीजीआई रोहतक पहुंच गए थे. पीजीआई रोहतक पहुंचते ही उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज दिया गया. अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर वे डॉक्टरों का इंतजार करते रहे और डॉक्टर करीब आधा पौने घंटे के बाद वहां आए, तब तक पेट के अंदर खून का बहुत ज्यादा रिसाव हो चुका था और अमन का शरीर ठंडा पड़ गया था. उन्होंने फिर गुस्से में स्टाफ को खरी-खोटी सुनाई जिसके बाद वहां पुलिस बुला ली गई और उनको धमकाया गया. एसपी भी वहां पर पहुंचे जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके बेटे को देखा लेकिन तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था.

सख्त कार्रवाई की मांग : सुरेश का आरोप है कि अपनी कमियां छुपाने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें दो दिन वेंटिलेटर पर रखा और उनसे 12 बोतल खून और प्लाज़्मा भी लिया जिसके बाद उन्हें कहा गया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा. पीड़ित पिता सुरेश का कहना है कि उनके बेटे को ट्रेनी डॉक्टरों के लिए एक सब्जेक्ट के तौर पर दिखाया और समझाया जा रहा था ना कि इलाज किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि अब वहां के डॉक्टर उनके भतीजे के पास फ़ोन कर मामले को शांत करने और सेटलमेंट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन वे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं.

दीपेंद्र हुड्डा ने की बात : लोकसभा सांसद दीपेन्द्र हुडा ने पीड़ित पिता सुरेश से फ़ोन पर बात की और उन्हें पूरी मदद का आश्वासन भी दिया. वहीं नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने भी अमन को श्रद्धांजलि भेंट की और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और ये विषय राजनीति का नहीं मंथन का है. उन्होंने कहा कि शहर के सभी पार्क और खेल मैदानों के उपकरणों की जांच करवाई जाएगी ताकि समय रहते हादसों से बचाव हो सके.

बास्केट बॉल पोल गिरने से हुई मौत : आपको बता दें कि झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में 23 नवंबर को जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन घायल हो गया था जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

