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छापेमारी में विजलेंस टीम पहुंची झाझा थाने तो SHO मोबाइल स्विच ऑफ कर गायब! रिश्वतकांड में नाम आते ही 'छुट्टी'

छापे से पहले ही SHO छुट्टी पर! ( ETV Bharat )

जमुई: बिहार के जमुई में अजब-गजब संयोग देखने को मिला. दरअसल, पटना से जमुई पहुंची निगरानी की टीम ने झाझा में छापा मारकर झाझा थाने के ड्राइवर को 12 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था. जबकि कल ही झाझा थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक के पास दो दिन की छुट्टी के लिऐ आवेदन देकर मोबाइल स्विच ऑफ़ कर लिया. ये संयोग है या प्रयोग? : इसे महज संयोग कहें या कुछ और, लेकिन झाझा थाना में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मंगलवार को पटना से पहुंची विशेष निगरानी इकाई की टीम ने झाझा थाना में छापेमारी कर सरकारी चालक सिपाही को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. झाझा थाने के थानेदार छापे से पहले छुट्टी लेकर गायब! (ETV Bharat) छापे से पहले ही SHO छुट्टी पर! : हैरानी की बात यह है कि जिस दिन यह कार्रवाई हुई, उसी दिन झाझा थाना प्रभारी लाल बहादुर सिंह ने दो दिन की छुट्टी का आवेदन पुलिस अधीक्षक को भेज दिया और इसके बाद उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया. अब निगरानी की टीम चालक सिपाही के साथ साथ थाना प्रभारी की भी तलाश कर रही है. क्योंकि दर्ज प्राथमिकी में थाना प्रभारी का नाम भी शामिल है. बालू ढुलाई के नाम पर वसूली का आरोप : मामला झाझा थाना क्षेत्र में बालू ढुलाई से जुड़ा है. परिवादी ट्रैक्टर चालक उमेश यादव ने विशेष निगरानी इकाई, पटना में शिकायत दर्ज कराई थी कि बालू ढुलाई करने के लिए प्रति ट्रिप 3 हजार रुपये और प्रतिदिन 12 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है. शिकायत में थाना प्रभारी की भी नाम : शिकायत में झाझा थाना के चालक सिपाही जितेंद्र कुमार और थाना प्रभारी लाल बहादुर सिंह पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी ने मामला दर्ज किया और मंगलवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की. टीम ने चालक सिपाही जितेंद्र कुमार को 12 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.