छापेमारी में विजलेंस टीम पहुंची झाझा थाने तो SHO मोबाइल स्विच ऑफ कर गायब! रिश्वतकांड में नाम आते ही 'छुट्टी'
झाझा थाना रिश्वतकांड में ड्राइवर गिरफ्तार लेकिन शिकायत में SHO का भी नाम था. छापे वाले दिन थानेदार छुट्टी लेकर गायब, मोबाइल भी बंद किया.
Published : June 3, 2026 at 3:21 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई में अजब-गजब संयोग देखने को मिला. दरअसल, पटना से जमुई पहुंची निगरानी की टीम ने झाझा में छापा मारकर झाझा थाने के ड्राइवर को 12 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था. जबकि कल ही झाझा थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक के पास दो दिन की छुट्टी के लिऐ आवेदन देकर मोबाइल स्विच ऑफ़ कर लिया.
ये संयोग है या प्रयोग? : इसे महज संयोग कहें या कुछ और, लेकिन झाझा थाना में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मंगलवार को पटना से पहुंची विशेष निगरानी इकाई की टीम ने झाझा थाना में छापेमारी कर सरकारी चालक सिपाही को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
छापे से पहले ही SHO छुट्टी पर! : हैरानी की बात यह है कि जिस दिन यह कार्रवाई हुई, उसी दिन झाझा थाना प्रभारी लाल बहादुर सिंह ने दो दिन की छुट्टी का आवेदन पुलिस अधीक्षक को भेज दिया और इसके बाद उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया. अब निगरानी की टीम चालक सिपाही के साथ साथ थाना प्रभारी की भी तलाश कर रही है. क्योंकि दर्ज प्राथमिकी में थाना प्रभारी का नाम भी शामिल है.
बालू ढुलाई के नाम पर वसूली का आरोप : मामला झाझा थाना क्षेत्र में बालू ढुलाई से जुड़ा है. परिवादी ट्रैक्टर चालक उमेश यादव ने विशेष निगरानी इकाई, पटना में शिकायत दर्ज कराई थी कि बालू ढुलाई करने के लिए प्रति ट्रिप 3 हजार रुपये और प्रतिदिन 12 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है.
शिकायत में थाना प्रभारी की भी नाम : शिकायत में झाझा थाना के चालक सिपाही जितेंद्र कुमार और थाना प्रभारी लाल बहादुर सिंह पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी ने मामला दर्ज किया और मंगलवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की. टीम ने चालक सिपाही जितेंद्र कुमार को 12 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.
गिरफ्तार ड्राइवर बोला 'मेरा पैसा नहीं' : गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चालक सिपाही ने कथित तौर पर दावा किया कि बरामद पैसा उसका नहीं बल्कि थाना प्रभारी के लिए लिया जा रहा था. दूसरी ओर, परिवादी भी पहले ही अपने बयान में कह चुका था कि वसूली की रकम थाना प्रभारी तक पहुंचाई जाती है.
''चालक सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है. थाना प्रभारी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन छापेमारी के दौरान वे नहीं मिले. मामले की जांच जारी है.''- कृष्ण कुमार गुप्ता , उपाधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई
रात तक तलाश करती रही निगरानी टीम : सूत्रों के अनुसार निगरानी की टीम देर रात तक झाझा में थाना प्रभारी की तलाश करती रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद टीम पटना लौट गई. इस बीच थाना प्रभारी का मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ बताया जा रहा है.
एफआईआर में नाम होगा तो होगी कार्रवाई : जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने कहा कि थाना प्रभारी द्वारा मंगलवार को ही दो दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन दिया गया था. पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि प्राथमिकी में थाना प्रभारी का नाम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
"ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस विभाग का कर्मचारी है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."- विश्वजीत दयाल, पुलिस अधीक्षक, जमुई
संयोग या सवाल? : अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दिन निगरानी की टीम रिश्वतखोरी के आरोप में झाझा थाना पहुंची, उसी दिन थाना प्रभारी छुट्टी पर कैसे चले गए? आखिर उनका मोबाइल बंद क्यों है? और क्या यह महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है?
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