झाबुआ के गांवों में क्रिकेट की अलख जगाने वाले अपने हीरो को बैट व बॉल से दी अतिम विदाई
झाबुआ के खवासा में वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी संजय व्यास को उनके साथियों ने अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि दी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 4:38 PM IST
झाबुआ : झाबुआ जिले के खवासा में वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी की सड़क दुर्घटना में मौत से पूरे इलाके के खेल प्रेमियों में शोक की लहर फैल गई. क्रिकेट टीम के सदस्यों ने अपने साथी खिलाड़ी को अनोखे तरीके से अंतिम भावभीनी विदाई दी. क्रिकेट टीम के वरिष्ठ और बेहतरीन क्रिकेटर को अंतिम संस्कार के वक्त बैट और बाल भेंट की गई. ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. बेहतरीन क्रिकेटर को सोशल मीडिया पर खेलप्रेमी अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.
उज्जैन में सड़क हादसे में हुई मौत
खवासा के रहने वाले 50 वर्षीय संजय व्यास की उज्जैन में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई. उनका अंतिम संस्कार खवासा में शुक्रवार को किया गया. इस दौरान उनकी टीम के क्रिकेटरों के साथ ही बड़ी संख्या में इलाके के खेलप्रेमी मौजूद रहे. संजय व्यास शिक्षक थे. उनका खेल एवं सांस्कृतिक-धार्मिक गतिविधियों से खासा लगाव था. खासकर क्रिकेट उन्हें बेहद पसंद था. खवासा के फेमस क्रिकेट क्लब के वह संस्थापक सदस्य थे. वह गुरुवार को मोटरसाइकिल से उज्जैन गए थे, जहां तपोभूमि क्षेत्र के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में उनकी मौत हो गई.
बेहतरीन ऑलराउंडर थे संजय व्यास
हादसे में शानदार क्रिकेटर की मौत की खबर से खवासा गांव ही नहीं बल्कि पूरी ग्रामीण क्षेत्र गमगीन हो गया. अंतिम संस्कार के दौरान उनकी क्रिकेट टीम के सदस्यों ने उन्हें आंखें नम कर देने वाली श्रद्धांजलि दी. अंतिम यात्रा पर जा रहे अपने साथी को क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बैट और बॉल भेंट की. खवासा के क्रिकेटर आशीष ने बताया "संजय व्यास बेहतरीन ऑल राउंडर थे. आसपास के क्षेत्र में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में उनका नाम चलता था."
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क्रिकेट प्रति समर्पित तीसरी पीढ़ी
गांव के साथी क्रिकेटरों का कहना है कि संजय व्यास का क्रिकेट के प्रति उनका प्रेम इतना था कि रोजाना शाम को खेल मैदान पर पहुंच जाते थे. उनके पिता सहित व्यास परिवार की तीसरी पीढ़ी क्रिकेट को समर्पित थी. वह हमारी टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी थे. उनके आकस्मिक निधन से पूरा गांव दुखी है. परिवार के अजय व्यास ने बताया "संजय अपने परिवार में पत्नी, बेटी और बेटा छोड़ गए हैं. बेटी को भी उन्होंने पढ़ा लिखा कर एयर होस्टेस बनाया, जो अब केरल में पोस्टेड है."