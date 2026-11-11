पशु की बलि फिर पहाड़ी से लुढ़कता धड़, बारिश का अनुमान लगाने आदिवासियों का हैरत अंगेज तरीका
झाबुआ के आदिवासियों की अनोखी परंपरा, बलि से लगाते हैं मौसम का पूर्वानुमान, लुढ़क के नीचे आई तो बारिश, अटकी तो सूखा. रिपोर्ट- दिव्यराज राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 3:29 PM IST
झाबुआ: दीपावली के त्योहार पर आदिवासी अंचल झाबुआ में एक अनोखी भविष्यवाणी की परंपरा निभाई जाती है. जहां की सटीक भविष्यवाणी को देखने के लिए यहां हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ता है. झाबुआ के राणापुर क्षेत्र की चुई की पहाड़ी पर यह अनोखा आयोजन होता है. जहां दी जाने वाली पशु बलि से आने वाले मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है. दीपावली के त्योहार के बाद यह आयोजन बाबा वागेला कुंवर देव के मंदिर पर होता है.
प्राचीन काल से बलि देने की इस परंपरा में पशु की बलि देने के बाद उसके धड़ को पहाड़ी से लुढ़काया जाता है. उसके लुढ़कने की गति से इस बात का निर्धारण किया जाता है कि इस वर्ष बारिश कैसी होने वाली है. इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए राजस्थान और गुजरात से भी आदिवासी समाज के लोग यहां एकत्रित होते हैं और दो दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान के बाद पशु बलि के साथ इसका समापन होता है.
पशु बलि से कैसे लगाते हैं मौसम का पूर्वानुमान
दरअसल, चुई की पहाड़ी पर बाबा वागेला कुंवर देव का मंदिर स्थित है, जिसमें आदिवासी समाज की गहरी आस्था है. स्थानीय नागरिक हरिराम सिंगाड़ ने बताया कि, ''मंदिर के पुजारी बाबा जो यहां इस पूरे अनुष्ठान को करवाते हैं, वह यहां महुआ गलाने की प्रक्रिया के साथ पहाड़ी पर रहकर ही उपवास करते हैं और अनुष्ठान शुरू करते हैं. अपना खाना भी वह खुद बनाते हैं और घास पुवाल पर सोकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. आयोजन के 1 दिन पूर्व ही बलि दिए जाने वाले पाड़े (पशु) को पहाड़ी पर लाया जाता है और छोड़ दिया जाता है. इसके बाद अगले दिन पाड़े की बलि चढ़ाई जाती है. उसके धड़ को पहाड़ी की सीधी ढलान से नीचे धकेल दिया जाता है.
पशु के धड़ के लुढ़कने की गति और वह कितने दूर तक पहुंचता है इसके आधार पर पंडा जी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं. धड़ यदि तेजी से गया तो बारिश अच्छी, रुक-रुक कर गया तो बारिश रुक-रुक कर, एवं बीच में अटका तो बारिश कम होगी और क्षेत्र में सूखा पड़ने के आसार बनते हैं. इस वर्ष पशु बलि के बाद जो पूर्वानुमान लगाया गया है उसमें आगामी वर्ष में अच्छी बारिश होने के शुभ संकेत मिले हैं. जिससे यहां आने वाले श्रद्धालु प्रसन्न होकर अपने-अपने घर लौटे हैं.''
मंदिर के समिति के प्रमुख समरिया परमार ने बताया कि, ''यह राजशाही के दौर से चली आ रही परंपरा है. पहले झाबुआ के राजा और राज परिवार के द्वारा यहां पर पशु बलि दी जाती थी. अब यहां की आयोजन समिति द्वारा यह आयोजन दीपावली के बाद किया जाता है. इस भविष्यवाणी के आयोजन से आसपास के आदिवासी इलाकों और लोगों की गहरी आस्था जुडी हुई है.''
पहाड़ी पर जूते सहित चढ़ना मना, महिलाओं की एंट्री प्रतिबंधित
चुई गांव की पहाड़ी झाबुआ जिले के राणापुर के पास स्थित है. यह करीब 300 फीट ऊंची सीधी और खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी है. जहां बाबा वागेला कुंवर देव (कुंवारे देवता) विराजमान है. यहां हर वर्ष दीपावली के त्योहार पर मौसम से संबंधित भविष्यवाणी होती है. इससे पूर्व यहां पूजा पाठ और अनुष्ठान भी किया जाता. आदिवासी समाज के शंकर भाभर ने बताया कि, ''आदिवासी समाज में इस पहाड़ी को बड़ा ही पवित्र स्थान माना गया है और लोगों की वागेला कुंवर देव के प्रति गहरी आस्था है. क्योंकि यह कुंवारे देवता हैं, इसलिए यहां महिलाओं का आना जाना मना है.
इसके साथ ही इस स्थान को पवित्र रखने के लिए जितने भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, वह जूते चप्पल नीचे ही खोलकर नंगे पांव ही पहाड़ी पर चढ़ते हैं. भविष्यवाणी के आयोजन के समय भी गांव के युवाओं की टोली इस बात का विशेष ख्याल रखती है कि जितने भी लोग भविष्यवाणी देखने पहुंच रहे हैं, वह पहाड़ी पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाएं.''
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सैकड़ों सालों से चली आ रही बलि देने की परंपरा
आदिवासी संस्कृति में कई प्राचीन परंपराएं और प्रथा आज भी जारी है. वाघ डूंगर की पशु बलि की परंपरा भी जोश के साथ मनाई जाती है. हालांकि आम लोगों को यह थोड़ा विचित्र लग सकता है लेकिन आदिवासी अंचल में यह परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन करने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग चुई की पहाड़ी पर एकत्रित होते हैं. दूर-दूर से लोग यहां पर बाबा वागेला कुंवर देव के दर्शन करने पहुंचते हैं और फिर अगले साल के भविष्यवाणी सुनते हैं. इस वर्ष की भविष्यवाणी में पूरे क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने का शुभ संकेत मिला है.