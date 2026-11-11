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पशु की बलि फिर पहाड़ी से लुढ़कता धड़, बारिश का अनुमान लगाने आदिवासियों का हैरत अंगेज तरीका

झाबुआ के आदिवासियों की अनोखी परंपरा ( Etv Bharat )

झाबुआ: दीपावली के त्योहार पर आदिवासी अंचल झाबुआ में एक अनोखी भविष्यवाणी की परंपरा निभाई जाती है. जहां की सटीक भविष्यवाणी को देखने के लिए यहां हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ता है. झाबुआ के राणापुर क्षेत्र की चुई की पहाड़ी पर यह अनोखा आयोजन होता है. जहां दी जाने वाली पशु बलि से आने वाले मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है. दीपावली के त्योहार के बाद यह आयोजन बाबा वागेला कुंवर देव के मंदिर पर होता है.

प्राचीन काल से बलि देने की इस परंपरा में पशु की बलि देने के बाद उसके धड़ को पहाड़ी से लुढ़काया जाता है. उसके लुढ़कने की गति से इस बात का निर्धारण किया जाता है कि इस वर्ष बारिश कैसी होने वाली है. इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए राजस्थान और गुजरात से भी आदिवासी समाज के लोग यहां एकत्रित होते हैं और दो दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान के बाद पशु बलि के साथ इसका समापन होता है.