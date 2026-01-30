रील की अंधी लत! YOUTUBE पर देखा हत्या का तरीका, नाबालिग पत्नी ने पगड़ी से घोंटा पति का गला
झाबुआ में रील्स के जुनून में नाबालिग पत्नी ने की पति की हत्या, शादी में नाचने और रील बनाने पर पति ने ली थी आपत्ति.
झाबुआ: सोशल मीडिया और रील का जहर अब आदिवासी अंचल में भी अपना असर दिख रहा है. झाबुआ के थांदला में एक पत्नी पर रील बनाने का जुनून सवार था. बताया जा रहा है कि पति उसे रील्स बनाने से टोकता था, यह बात नाबालिग पत्नी को नागवार गुजरी, और उसने गला घोट कर पति की हत्या कर दी. हत्या करने के लिए भी आरोपी पत्नी ने यूट्यूब पर गला घोंटने के तरीके और कितनी देर तक दबाने से मौत हो जाने जैसे सवाल सर्च किए थे. हत्या का खुलासा तब हुआ जब मृतक कैलाश माल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई. जिसके बाद झाबुआ पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है.
1 साल पहले शादी, पति को पगड़ी से गला घोट कर मारा
यह घटना 28 जनवरी की है. मृतक कैलाश पिता रायचंद माल अपनी पत्नी के साथ एक शादी समारोह में गया था. वहां पत्नी डीजे पर नाच रही थी और इंस्टाग्राम पर डालने के लिए रील बना रही थी. पति कैलाश को यह पसंद नहीं आया और उसने पत्नी को नाचने से मना कर दिया. पत्नी के सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय रहने की वजह से कैलाश को पत्नी के चरित्र पर भी शंका थी. जिसे लेकर दोनों के बीच वहीं विवाद हो गया.
झाबुआ एसपी शिवदयाल सिंह गुर्जर ने बताया कि, ''साल भर पहले दोनों की शादी हुई थी. सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल और रील बनाने को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद होता रहा था. शादी में हुए विवाद के बाद घर लौटने पर नाबालिग पत्नी ने पति कैलाश को रास्ते से हटाने की ठान ली. घर पर जब कैलाश सो गया तो पत्नी ने कमरे में रखी पगड़ी से कैलाश का गला घोट दिया. उसने परिवारजन और पुलिस को यह बताया कि इन्होंने फांसी लगा ली. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किए जाने का खुलासा हुआ. जिसके बाद नाबालिग पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.''
यूट्यूब पर सर्च किया-कितनी देर गला दबाने से मौत होगी
झाबुआ एसपी ने बताया कि, ''पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजन के बयान और नाबालिग पत्नी के मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री से मिले अहम सुरागों की वजह से इस हत्या का खुलासा हुआ है. आरोपित नाबालिग ने यूट्यूब पर गला घोटने का तरीका और कितने समय गला दबाने पर मौत हो जाएगी जैसे सवाल सर्च किए थे.''
थांदला थाना पुलिस ने नाबालिग पत्नी के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर हत्या करने का प्रकरण दर्ज कर बाल सम्प्रेषण गृह भेज दिया है. लेकिन यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि, सोशल मीडिया पर रील डालने और देखने का चस्का अब युवाओं को आत्मघाती कदम उठाने के साथ ही हिंसक भी बना रहा है. जो किसी की जान लेने की हद तक भी जा सकते हैं.